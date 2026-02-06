台中天津路年貨大街開跑！美食雲集民眾搶先逛

台中天津路年貨大街在今（6）日正式開跑。（圖／東森新聞）





中台灣年度盛事，「天津路年貨大街」正式登場！原本以服飾批發聞名的商圈，為期10天封街，變身美食天堂，有許多經典小吃，像是章魚燒、小龍蝦等等，下午就有民眾帶家人搶先逛，但也有人認為，年貨街就像是夜市一樣，少了一點傳統年貨感，相比去年也少了一天的檔期，讓攤商備感壓力擔心業績不比去年。

一顆顆章魚燒在烤盤上烤到金黃酥脆，一大鍋鮮紅奪目的小龍蝦，像小山一樣堆疊在盤子裡，放眼望去各種經典美食小吃，彷彿來到了夜市。

廣告 廣告

民眾：「看到廣告人家說還不錯，我們就跑過來逛逛看，很多好吃的蠻值得來的。」

民眾：「去年也有來逛過，有先查就是從今（6）日開始，所以就想說，現在人比較少，先過來看看。」

民眾：「剛好就知道說今天第一天，時間還比較早，所以就還有很多還沒開。」

台中天津路年貨大街，6日正式開跑，封街式的攤位區，已經有民眾白天就來逛，不僅有得吃有得玩，還有賣寵物的衣服，各種過年吉祥元素，讓毛小孩也能穿新衣去拜年。

寵物服飾業者：「剛開始是這邊的主辦單位，他說他有留廠商的位置在前面，10幾年前就來擺。」

天津年貨大街，平時以服飾批發聞名，而今年的年貨大街，從6日開始一直到15日，總共10天，平日下午1點開始，到了假日就會提早到11點，從梅川西路四段，到中清路一段，也會實施交通管制，雖然是中台灣最大的年貨盛會，但常有人說越來越像夜市。

民眾：「可能之前年貨大街，比較那個都是那種，都是年貨那種，現在就比較像夜市的那種感覺。」

民眾「有時候還有點像夜市，吃的很多。」

民眾：「好像整天的夜市，還不錯啊可以逛一下。」

民眾會有這種感覺是因為放眼望去，幾乎都是夜市小吃，年節類的像是糖果餅乾、春聯紅包攤位也有，不過今年因為檔期安排，也讓攤商們備感壓力，

攤商吳先生：「因為天數比較少，去年差不多11、2天，今年少了1、2天，預估也不敢估太好啦，但是也希望說，能比以往更加的成長這樣子。」

儘管民眾評價兩極，有人嫌年味不足，有人則是衝著美食而來，但對於攤商來說，就是希望趁新年前幾天再賺一筆，能夠好過年。

更多東森新聞報導

低溫特報！寒流報到凍3天 「日到一」最冷

馬上來！六福村推馬年優惠 姓馬民眾免費入園

週休三日有望？勞動部：建議推「工時彈性化」措施

