台中天津路年貨大街2月6日登場 買新衣辦年貨抽百萬大獎

台中天津路年貨大街將於2月6日開跑。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳/台中報導

春節腳步近，台中天津路年貨大街將於2月6日率先起跑，推出限量500份的百元紅包袋，內含55吋液晶電視、寶馬電動車等獎項，活動期間，消費滿300元，有機會抽中iPhone 17、機車、液晶電視。同時，為推廣ESG永續生活，搭捷運到場採買還能加碼抽電視。

邁入第24屆的台中天津路年貨大街，將於2月6日至15日舉行，共有160多家服飾店家參與，天津商圈主委張聖明表示，活動共有三重送，包括滿額摸彩送好禮，在合作店家消費滿300元，獲贈摸彩序號券，獎品有iPhone 17、機車等。開幕當天500份百元紅包袋開賣，內含55吋液晶電視、寶馬電動車及商圈購衣券。張聖明指出，今年以「天馬迎門．津添財氣」為主題，除延續往年百萬抽獎的豪氣，更展現轉型綠能商圈的成果，和中捷合作，鼓勵民眾搭捷運抽電視，只要搭乘捷運至「文心中清站」，掃描站內活動立牌的QR code，即可參加專屬抽獎，有機會將液晶電視帶回家。

張聖明主委表示，天津服飾商圈以批發為主，商品大多是日、韓、港等地最新流行款式，配合年貨大街，秋冬服飾大清倉，去年吸引40萬人次前往，歡迎民眾前往採買新衣、購足年貨，體驗全台最有「潮味」的年貨大街。