台中天津路年貨大街2月6日登場 買新衣辦年貨抽百萬大獎
記者楊文琳/台中報導
春節腳步近，台中天津路年貨大街將於2月6日率先起跑，推出限量500份的百元紅包袋，內含55吋液晶電視、寶馬電動車等獎項，活動期間，消費滿300元，有機會抽中iPhone 17、機車、液晶電視。同時，為推廣ESG永續生活，搭捷運到場採買還能加碼抽電視。
邁入第24屆的台中天津路年貨大街，將於2月6日至15日舉行，共有160多家服飾店家參與，天津商圈主委張聖明表示，活動共有三重送，包括滿額摸彩送好禮，在合作店家消費滿300元，獲贈摸彩序號券，獎品有iPhone 17、機車等。開幕當天500份百元紅包袋開賣，內含55吋液晶電視、寶馬電動車及商圈購衣券。張聖明指出，今年以「天馬迎門．津添財氣」為主題，除延續往年百萬抽獎的豪氣，更展現轉型綠能商圈的成果，和中捷合作，鼓勵民眾搭捷運抽電視，只要搭乘捷運至「文心中清站」，掃描站內活動立牌的QR code，即可參加專屬抽獎，有機會將液晶電視帶回家。
張聖明主委表示，天津服飾商圈以批發為主，商品大多是日、韓、港等地最新流行款式，配合年貨大街，秋冬服飾大清倉，去年吸引40萬人次前往，歡迎民眾前往採買新衣、購足年貨，體驗全台最有「潮味」的年貨大街。
其他人也在看
2450元變1萬元！馬年套幣轉手價史上最高 藏家：當枕頭也會長錢
2450元變1萬元！馬年套幣轉手價史上最高 藏家：當枕頭也會長錢Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 7則留言
今晚拚發財！大樂透頭獎1.1億 4星座財運爆棚變富翁
大樂透頭獎上看1.1億元，今（30）日晚間開獎。《搜狐網》運勢專欄點名4星座，新的一年到來，財運也跟著暴漲旺到擋不住，有機會獲得意外之財，鈔票數到手軟。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
探索冬季日本零食美味：舌尖上的北海道與北日本頂級選擇
冬天總讓人想享受暖心又不膩口的零食，尤其是來自日本的手工點心與特色小食，絕對是寒冷日子裡的療癒小確幸。不論是在家追劇、辦公室小嘴饞，或是與好友聚會下酒，一盒優質日本零食不僅滿足味蕾，也帶來日式生活美學的愉悅氣氛。這次就和你分享幾款冬季限定及人氣日本進口美味，讓日常零食時光更有質感與溫度！Yahoo好好買 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
這些絕不能錯過！觀光客最愛買的日本伴手禮7選
到日本逛街買東西你最愛買哪些？日本的糖果點心、玩具、家電都是全球觀光客眼中的搶手貨，回國前不只幫自己買，當然也要幫親朋好友帶上好幾包！這一次詢問了曾經來過日本觀光的各國女性，詢問他們想買的日本產品有哪些？為什麼想買？一起來看看大家眼中的人氣伴手禮有哪些吧！ （以下內容皆為受訪者的個人意見）LIVE JAPAN ・ 9 小時前 ・ 發表留言
海報有玄機！3移工見牆上「6字箴言」 跟著買爽中300萬頭獎
彰化花壇「大棒彩券行」傳出喜訊！3位越南籍移工受到新聞啟發，相約試手氣，幸運刮中「金馬獎」刮刮樂頭獎300萬元。他們進店看到牆上「馬上刮、馬上發」海報，靈機一動專挑馬圖案醒目的「金馬獎」刮刮樂，果然一刮即中。這筆意外之財讓3人興奮不已，直呼今年可以過個好年了。此幸運故事不僅為彩券行增添喜氣，也吸引不少民眾前來沾沾好運，成為近期熱門話題。提醒您，購買彩券應量力而為，切勿過度投注。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 2則留言
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 358則留言
陳漢典Lulu回應了！嘻小瓜6600紅包遭嫌少 典Lu「真實態度」曝光
嘻小瓜日前赴文華東方酒店出席陳漢典與Lulu（黃路梓茵）世紀婚宴，送上6600元紅包作為祝福，本是取其吉利寓意，卻遭部分網友狠酸「全場包最少」，昨（29）日火大拍片反擊。影片中，他表示事後已私訊Lulu，表明若金額不妥願意補上，如今也公開Lulu回應內容。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 21則留言
下波鋒面「日、韓恐暴風雪」！粉專示警：台灣也逃不過
生活中心／李明融報導氣象專家指出未來一週天氣變化多，形容「冷暖震盪」，今（29日）白天至週六天氣回穩，各地晴時多雲，僅東半部偶有短暫雨，天氣短暫回暖後，到了週日（2月2日）起第二波東北季風來襲，預估又會是北濕涼、南乾爽，且會影響3至4天；對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估2月7日至9日之間，預估將有一波相當強的冷空氣影響整個東北亞地區國家，日本、南韓可能甚至出現暴風雪，就連台灣也逃不過。民視 ・ 14 小時前 ・ 19則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 379則留言
2026進入火象元年！唐綺陽點名「5星座」走大運 這星座上半年資源自動聚攏！
農曆新年將至《唐綺陽談星私廚》請來命理師簡少年與心理諮商師周慕姿一同聊聊馬年運勢，簡少年指出，2026年為丙午年是「超級大火年」，他形容今年世界將變化速度很快，很多事情會超出原本想像與預期的範圍，就算做了再多準備仍可能在一瞬間全盤翻轉，因此他建議「躺平」，不過簡少年說:「這個躺平不是要你放棄，而是為了看清新希望在哪裡，去接受那個截然不同的時代。」唐綺陽談星私廚 ・ 1 天前 ・ 9則留言
去LuLu婚禮紅包6600 嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典2人25日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，由於夫妻2人皆是演藝圈資深主持人，多年來累積不少...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 51則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16則留言
Andy老師、家寧二度調解！「眾量級」收入怎分？本人親吐關鍵
百萬 YouTuber「Andy老師」與前女友家寧分手後，雙方為了原本頻道「眾量級」的收入糾紛爭論不休，對簿公堂。30 日在新北地院進行第二次調解，Andy 在律師陪同下出庭，家寧則由律師代表，家寧爸媽則親自出席。經過約半小時的調解，最終仍未能達成結論。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 11則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 86則留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈 北部低溫恐剩10度
把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 100則留言
張又俠阻攻台遭整肅？習近平發動「政變式」清洗 共軍實戰派全滅
北京政壇爆發強震，中央軍委副主席張又俠與聯參部參謀長劉振立因嚴重違紀違法遭立案調查，震驚中外。專家直指這是「21世紀林彪事件」，核心原因為兩人對攻台戰略與習近平意見嚴重分歧，導致習以「政變式」手段大規模清洗專業軍事將領。這場權力鬥爭不僅彰顯習近平對權威的絕對掌控，更恐嚴重衝擊解放軍戰力，加速中共體制崩潰。軍隊專業性受損，高層人事動盪，為中國未來政局增添巨大不確定性。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 110則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 14則留言
突退演藝圈賣早餐！73歲資深女星翻身變「東區億萬富婆」 驚人近況曝
70歲資深女星秦菲菲是60年代知名藝人，能歌能演又擅長笑，她受封台灣第一代女諧星，消失螢光幕多年，都在專心經營豆漿店，生意非常好，今30日凌晨，主持人陳鴻分享和秦菲菲等一票友人聚餐，大家一起懷念「四哥」曹西平，秦菲菲的近況也曝光。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 14則留言
水餃不必等水滾才下鍋！網曝1招：皮Q不黏鍋
生活中心／林依蓉報導不少人煮水餃時習慣等水滾再下鍋，不過近日有網友在社群平台上，分享自己長期使用的不同煮法，指出這種方式能讓水餃口感變得更加Q彈、不易黏鍋。貼文曝光後引起網友熱烈討論，不少人看了直呼「原來可以這樣煮」。民視健康長照網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言