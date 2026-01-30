台中天津路年貨大街2月6日開跑 買新衣辦年貨抽大獎

台中天津路年貨大街2月6日開跑，歡迎民眾 買新衣辦年貨抽大獎。（圖：寇世菁攝）

春節到來，台中市政府輔導的天津商圈、一中商圈，接連舉辦年貨大街，天津商圈2月6日率先起跑，推出限量500份的百元紅包袋，內含55吋液晶電視、寶馬電動車等獎項，活動期間，消費滿300元，有機會抽中 iPhone 17、機車、液晶電視。為響應ESG永續生活，搭捷運還能抽電視，鼓勵民眾到天津路，買新衣辦年貨抽大獎。

邁入第24屆的台中天津路年貨大街，定2月6日至15日舉行，共160多家服飾店家參與，商圈主委張聖明說，活動三重送，包括滿額摸彩送好禮，在合作店家消費滿300元，獲贈摸彩序號券，獎品有 iPhone 17、機車等。開幕當天500份百元紅包袋開賣，內含55吋液晶電視、寶馬電動車及商圈購衣券。張聖明指出，今年以「天馬迎門．津添財氣」為主題，除延續往年百萬抽獎的豪氣，更展現轉型綠能商圈的成果，和捷運局合作，鼓勵民眾搭捷運抽電視，只要搭乘捷運至「文心中清站」，掃描站內活動立牌的 QR code，即可參加專屬抽獎，有機會將液晶電視載回家。

張聖明表示，天津服飾商圈，以批發為主，商品大多是日、韓、港等地最新流行款式，配合年貨大街，秋冬服飾大清倉，去年吸引40萬人次前往，歡迎民眾前往採買新衣、購足年貨，體驗全台最有「潮味」的年貨大街。（寇世菁報導）