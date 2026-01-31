台中天津路年貨大街2/6~2/15登場

▲昨（30）日宣傳記者會現場大合照。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】農曆年前盛事「2026 天津路年貨大街」將於2月6日至2月15日登場，祭出百萬抽獎、開幕限定倍數紅包、捷運合作綠能抽獎及舞台表演等精彩活動，民眾可把握時間前來採買新衣、購足年貨，體驗年貨大街。

▲總價值近百萬的驚喜好禮，包括最新款iPhone 17、機車、液晶電視及大額購衣券，掃QR code還有機會抱回超值大獎。（記者廖美雅拍攝）

主辦單位表示活動期間，民眾凡於天津路服飾商圈會員特約店及年貨攤位單筆消費滿 300元，即可獲得摸彩序號券一張，總價值近百萬的驚喜好禮，包括最新款iPhone 17、機車、液晶電視及大額購衣券，掃QR code 還有機會抱回超值大獎，另外，2月6日15:00 於鄰近中清路的主舞台區將舉行盛大開幕式，現場特別推出限量500份的「天馬迎門」紅包袋，紅包內還有隨機加碼的 55吋液晶電視、寶馬電動車及商圈購衣券等大獎。

▲商圈主委表示2/6 開幕限定「百元紅包翻倍送」，電視、電動車現場加碼。（記者廖美雅拍攝）

今年天津商圈積極轉型「綠色商圈」，首度結合綠能交通與資源循環理念，為紓解年節交通並響應低碳生活，商圈與台中捷運合作。民眾凡搭乘捷運至「文心中清站」，掃描站內活動立牌的 QR code 即可參加專屬抽獎，有機會將液晶電視載回家。每逢週六、日晚間，商圈精心安排「躍動馬年＆音樂之夜」。多組頂尖音樂與舞蹈團隊將接力演出，讓民眾在挑選年節服飾與美食的同時，也能沉浸在濃厚的視聽感官饗宴中。

天津路服飾商圈擁有近 300 家服飾精品店，商品涵蓋日、韓、港等地最新流行款式。憑藉「貨源直接、款式多樣、批發價格」等核心優勢，長期以來是中台灣服飾零售商與消費者心目中的時尚商圈。