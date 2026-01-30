台中天津路火警黑煙猛竄 延燒8店面幸無人傷亡

台中天津路火警延燒8店面，消防全力灌救，幸好無人傷亡。（圖：台中市警局提供）

台中市天津路三段與崇德路口一處店家，上午發生火警，火勢猛烈，濃煙蔽天，迅速延燒至隔壁餐廳及服飾店，消防局出動19個單位及各式消防車37輛、消防人員79名，全力灌救，由於鄰近加油站，現場氣氛一度緊張，消防局在加油站旁拉開水線防護，中午火勢控制，共燒毀8家店面，無人傷亡，起火原因調查中。

台中消防局表示，上午10時16分接獲通報，北屯區天津路三段與崇德路口，發生火警，立即派遣第八大隊、轄區文昌分隊等共計19個單位，出動各式消防車37輛、消防人員79名，前往灌救，消防局指出，大部分屬於鐵皮構造，現場堆放大量可燃物，因輻射回饋效應，造成火勢猛烈，濃煙竄天，因為年節前車流增加，警局特別到場進行交管，中午12時左右，火勢控制，統計燒毀8家店面，無人員傷亡，起火原因，由警方調查中。（寇世菁報導）