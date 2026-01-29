台中太平住宅火警火勢猛烈濃煙竄天 延燒３戶ｌ人送醫

台中太平區永豐路一０八巷一戶民宅，昨日清晨發生火警，警消到場時火勢猛烈、濃煙竄天，詳細起火原因將由火調人員鑑識後釐清。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市太平區永豐路一０八巷一戶民宅，二十九日清晨發生火警，警消到場時火勢猛烈、濃煙竄天，並向一旁延燒，經消防人員全力灌救，火勢約四十分鐘撲滅，造成三戶民宅受損，一人輕傷送醫，火警原因待釐清。

台中市消防局表示，昨日清晨六時三十分獲報太平區永豐路一０八巷發生住宅火警，立刻派遣第三大隊、太平分隊等共七個單位，出動各式消防車十七輛、消防人員三十八名到場搶救。

因上班時間車流量大，台中市警察局太平分局也派警力到場實施交通管制。

消防人員抵達時，火勢已經全面燃燒，現場一戶磚造平房竄出熊熊的火勢，濃煙更是直竄天際，猛烈的火勢並向一旁延燒，消防人員立刻佈水線搶救，經全力灌救，火勢約在七時十八分撲滅，

消防人員清理火場，發現共有二間磚造和一間鐵皮屋遭波及，一名租客逃生時腳部受傷，送醫治療，火警現場燃燒面積共約一百五十平方公尺，初步調查疑因使用電暖器不慎釀災，詳細起火原因待消防局火調人員調查釐清。