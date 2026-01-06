台中太平住宅火警８戶燃燒１女送醫 市府即刻啟動安置

台中市太平區前晚發生住宅火警，火勢猛烈，延燒八戶，造成一名女性遭嗆傷。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市太平區光興路一四三二巷五日晚發生住宅火警，台中市消防局獲報前往救援，現場一名女性遭嗆傷，送醫救治。火勢猛烈延燒八戶，並造成周邊約二十餘戶停電，消防人員耗時二小時撲滅，起火原因待調查。民政局長吳世瑋表示，市長盧秀燕獲悉後，第一時間指示市府團隊啟動安置與關懷作業，太平區公所已先行協助五人入住旅館、六人依親安置。

台中市消防局五日晚間七時五十一分獲報，太平區光興路發生住宅火警，派遣第三大隊、轄區車籠埔分隊等共計十二個單位，出動各式消防車二十五輛、消防人員五十六名，前往救援。

火災發生第一時間，陳柏宏太平區長（右一）、市議員黃佳恬（左三）等人也趕赴現場關心。（記者陳金龍翻攝）

消防人員抵達現場發現，建物為一樓加強磚造、二樓鐵皮加蓋建築物，一樓已有火煙竄出，火勢在晚上十時十五分撲滅。現場該戶一名女性遭嗆傷，有頭暈症狀、意識清楚、預防性送醫送往長安醫院救治。

消防局統計，現場共燃燒八戶，其他七戶皆為一樓平房加強磚造，燃燒面積共二百平方公尺，起火原因由火調人員調查釐清。

吳世瑋指出，前晚太平火警因風勢大，迅速向一旁蔓延，總計有八戶遭波及，市府團隊不分晝夜持續投入災後關懷，太平區長陳柏宏第一時間趕赴現場關心災情，並協調各單位即時提供協助，總計協助五人入住旅館、六人依親安置，另約四十名住戶在確認住宅結構安全後返家休息；停電部分則由台電持續搶修，全力加速全面復電。

此外，太平區公所主秘李愛國也代表盧市長前往醫院慰問受傷民眾，親自致贈慰問金，傳達市府溫暖關懷；六日一早，陳區長也偕同興隆里長張閔南前往慰問因救災及疏散過程中受傷的民眾，感謝其義行並給予關心支持。