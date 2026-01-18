台中太平修人行道路燈竟1年不亮 民眾怒批市府擺爛

台中太平區中興東路進行人行道改善後，整排路燈竟長達1年不亮，民眾批評市府擺爛。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平區中興東路市府建設局在中央補助下進行人行道改善工程，其中成功東路到建興北路口的路段早已完工近1年，但至今人行道上10多盞路燈全都不亮，因該路段有東平國小、公車站和黃昏市場，到了夜晚只能靠對向的路燈照亮，光線根本不足，不論行人還是汽機車用路人都抱怨連連，不解為何過了這麼久問題還無法解決，批評市府根本擺爛。

市府爭取中央補助，斥資6千萬進行太平中興東路從新平路到東平路，全長約1080公尺，包含人行環境、行車動線及各項設施規劃等，工程已於前年8月進場施工，其中成功東路到建興北路口的路段，早在去年1月就已經完工，不過民眾抱怨整排路燈至今仍不亮。

民眾批評，此次人行道改路，此路段是最早施工，但後面施工的路段，路燈早就已經重新裝上並放亮，唯獨這路段一整排的路燈全不亮，不管是什麼原因，拖了1年還無法解決真的太誇張，質疑市府根本擺爛。

服務處就在該路段的台中市議員張玉嬿表示，該路段有黃昏市場、公車站、東平國小，搭車、買菜、上下學的民眾很多，但路燈長期不亮，詢問後市府僅表示是送電的問題，但拖了這麼久還無法解決，效率實在太差。

太平成功里長黃大鈞也說，接獲民眾陳情該路段路燈長期不亮向市府反映，但卻遲無下文，民眾也很無奈。

市府建設局表示，該處人行道改善後因新設高低路燈，並進行電箱等設備遷移，故整體線路重拉，需重新申請送電，造成整排9盞路燈沒亮，近日已向台電公司申請送電中，針對廠商及監造單位未積極追辦造成路燈長期不亮將予以究責扣罰，預計近日就會完成路燈放亮。

