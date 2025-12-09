台中太平偷到霧峰！ 慣竊鎖定車內財物「隨機開車門」下手

台中市 / 綜合報導

台中1名無業男子，在透天厝社區隨機開啟車輛的車門，只要發現沒有上鎖，就潛入駕駛座偷走現金與手機，一家一家偷，從太平十九甲地區，一路偷到霧峰區，行徑相當大膽，行竊的過程，都被監視器拍了下來，寧靜的社區，卻在家門口接連發生竊案，讓當地民眾人心惶惶，警方掌握犯案機車的車籍資料，迅速將竊賊逮捕法辦。

男子戴著帽子口罩，走進透天民宅的車庫，自動感應的燈光亮起，這名男子抬頭看了監視器鏡頭，接著打開轎車的車門，彎腰到駕駛座裡面東西偷到手，馬上就走，這名男子還偷不夠，他半夜在小巷子裡，隨機開啟轎車的門把，一家偷過一家，看哪個沒鎖就成為下手的目標，台中太平區長億12街，最近發生好幾起竊案，當地居民人心惶惶，在社區群組通報災情， 當地民眾說：「幾乎每一台(車門門把)都去拉，車內有財物損失啊，錢，現金啊，車內現金被拿走，還有行動電話這樣。」

警方調查，39歲李姓男子，7日半夜2點多，在太平十九甲地區，民眾住家的車子內，偷走1萬元現金以及2支手機，過了2天他行徑更大膽，大白天騎車到3公里外，在霧峰區甲園街尋找目標，偷走車內2萬8千元的現金，調閱監視器一查，犯案的都是同一人，受害民眾說：「鬼鬼祟祟啦，手套都已經戴著了，現在都不敢放啊，什麼都不敢放。」

嫌犯騎乘機車犯案，上午才偷完，警方掌握車籍資料，當天下午就抓到人，台中市霧峰警分局十九甲派出所所長黃思融說：「大里區甲園街45巷旁的汽車，遭不明行為人，徒手開車門行竊，損失新台幣2萬8千元整。」警方查出，無業的李姓男子平常居無定所，有多起竊盜前科，還好已經迅速落網，被依竊盜罪嫌移送法辦。

原始連結







