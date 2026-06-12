台中太平區大樓頂樓火警 基地台輸電線路燒毀無人傷亡

6月畢業季來臨，有幼兒園家長在Threads發文指，園方要孩子在畢業典禮唱各種中國歌曲，甚至還包含慶祝中共建黨百年的紅色歌曲《把未來點亮》。對此陸委會副主委梁文傑今（11日）回應指出，事發在台北市公立幼兒園，陸委會在等北市教育局回覆處理結果，他也說，歌詞乍看沒問題，不責怪幼兒園老師，但此曲確實是為了中共百年黨慶所寫，家長提出疑慮，校方就應確實處理改正。

鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前 ・ 21 則留言