台中太平區豬場私養6頭山豬 農業局採樣環境糞便 初篩非洲豬瘟皆陰性

發生非洲豬瘟的案場，雖已兩度進行清消，現場仍髒亂不堪，且不只養豬的案場內，因為老農住家與養豬場相連，就連老農住家、大門口及出入車輛均檢出病毒陽性反應，顯示病毒已擴散至環境各角落，防疫形勢嚴峻。對此，有專家指出，現場豬糞層厚達十公分，消毒作業幾乎無法發揮效果，即使動員國軍化學兵進場協助，恐仍難以徹底根除病毒。專家直言，若清消仍無法奏效，恐須考慮「全面圍場焚毀」，以徹底防堵疫情擴散。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前