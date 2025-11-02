台中太平區豬場私養6頭山豬 農業局採樣環境糞便 初篩非洲豬瘟皆陰性
台中市政府日前接獲通報，太平區一處豬場有民眾私養6頭山豬。台中市農業局今天（2日）表示，獲報後前往現場進行環境糞便採樣4件，經中興大學實驗室初篩檢驗，非洲豬瘟病毒檢驗皆為陰性，現已將該豬場增列為高風險豬場，每日派員訪查動物健康情形。
台中市高風險豬場從原本的55場增加為57場，新增加的高風險豬場之一為民眾通報的太平區豬場，共圈養6頭山豬。
台中市政府農業局表示，市府接獲通報後，連夜前往現場做環境糞便採樣4件，交由中興大學實驗室初篩檢驗，非洲豬瘟病毒檢驗皆呈陰性。
農業局說明，已將該豬場增列為高風險豬場，並派人到場進行圍籬檢查與加固作業，因山豬為具有攻擊性的動物，已責付管理人圈養加強管理。農業局每天也會派員至現場訪查動物健康情形，注意山豬場周邊環境清潔問題。
責任主編：于維寧
其他人也在看
台灣香蕉銷日數量大減 價高、日圓大貶及競爭
（中央社記者汪淑芬台北2日電）農業部統計，近年台灣香蕉外銷日本數量大幅減少，主要是台蕉價格偏高、日圓貶值及菲律賓香蕉價格競爭。中央社 ・ 8 小時前
豬糞10cm清消沒用…將換「全場火燒焚毀」上場？台中市政回應了
發生非洲豬瘟的案場，雖已兩度進行清消，現場仍髒亂不堪，且不只養豬的案場內，因為老農住家與養豬場相連，就連老農住家、大門口及出入車輛均檢出病毒陽性反應，顯示病毒已擴散至環境各角落，防疫形勢嚴峻。對此，有專家指出，現場豬糞層厚達十公分，消毒作業幾乎無法發揮效果，即使動員國軍化學兵進場協助，恐仍難以徹底根除病毒。專家直言，若清消仍無法奏效，恐須考慮「全面圍場焚毀」，以徹底防堵疫情擴散。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遭批擅自清消非洲豬瘟案場 中市府：動保處人員逕自前往 將嚴處
農業部長陳駿季今天表示，國軍日前完成清消非洲豬瘟台中案場，農業部原預計明天將採檢，但中市府今天卻未告知便擅自前往清消，擔心該行為會導致採檢出現偽陰性。中市府晚間回應，動保處鄭姓人員因誤解指令，逕自進入案場清消，市府將進行嚴格處分，不允許任何擾亂防疫行為。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 5 小時前
健忘、失智恐是腦內毒素堆積！醫揭4招重啟「大腦清潔工」排毒
近日，台北榮總遺傳優生學科主任張家銘在臉書上發文，表示許多人把健忘、記不住事當成老化的前兆，但美國研究綜論指出…聯合新聞網 ・ 3 小時前
設籍中國大陸或領用護照事證明確 移民署：約50人被廢止台灣戶籍
內政部移民署今天（2日）說，接獲相關機關通報或民眾檢舉疑似在中國設籍或領用中國護照，都會依法調查，截至目前為止，因事證明確，已通報戶政機關廢止約50人的台灣戶籍。另外，移民署說，專案協助至今，有16名陸籍配偶決定放棄台灣身分，理由不一，包含在對岸享有社會福利、財產繼承、在台配偶離世等，政府尊重當事人意願。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 9 小時前
日主婦命案26年終破！真兇竟是丈夫高中同學
[NOWnews今日新聞]日本名古屋一名主婦高羽奈美子在26年前於自家慘遭殺害，在今年10月31日時，日本警方宣布，逮捕了69歲嫌疑人安福久美子，令人驚訝的是，安福久美子是死者丈夫高羽悟的高中同學。在...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
非洲豬瘟最新疫情 進入關鍵五天 防野豬接觸廚餘 27處掩埋場巡查監測
台中爆發非洲豬瘟，中央災害應變中心今天下午持續召開記者會，農業部長陳駿季會中表示，非洲豬瘟應變已進入最關鍵五天，明天將對外完整說明案情及病毒來源等資訊；第三階段防疫嚴防野豬接觸廚餘，已啟動全台27處廚餘掩埋場巡查，並架設紅外線自動相機監測。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 8 小時前
點名林盛豐、蘇麗瓊查7案 柯文哲轟：監察院雙標
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台北報導 台北地方法院正在審理京華城等案，監察委員林盛豐、蘇麗瓊日前透過新聞稿表示，京華城容積獎勵案「允建樓地板面積保障」屬一次性保障，是台北市府、內政部、台北高等行政法院等所認同，而京華城公司中途放棄訴訟，改以「變形」方式申請20%容積獎勵，實非正途。對此，民眾黨前主席柯文哲今（2）日針對林盛豐、蘇麗瓊提出多項反駁，還要求監...匯流新聞網 ・ 6 小時前
即將移民美國與丈夫團聚 富家千金參加酒吧「飲酒挑戰」爆吐昏厥最終喪命
近日，南美洲國家哥倫比亞發生一起飲酒過度的酒精中毒悲劇。一名出身富貴家庭、正在攻讀大學學位、且即將跟隨丈夫移居北美的富家千金，在一場友人的慶生會上，因為參加了酒吧炒熱氣氛的飲酒挑戰活動，最終因爆兔暈厥停止呼吸17分鐘而腦死，家屬最終含淚決定放棄治療。這起事...CTWANT ・ 1 小時前
36化學兵群支援梧棲豬農場清消 預計11/3環境再採驗
台中梧棲驗出非洲豬瘟的養豬場因環境髒亂，昨（10/31）日出動「化學兵群」進入豬場支援消毒，並同步對與豬場相連的陳姓豬農住家採樣，目前10個點採樣全數陰性，預計下週再對該案農家進行複採，該養豬場則將於台視新聞網 ・ 1 天前
明天天氣溼涼 大台北山區、宜蘭續防大雨 下半周各地漸晴朗
中央氣象署今天表示，明天（3日）仍受東北季風影響，水氣較多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭須留意局部大雨；氣溫方面，北部及東北部整天約攝氏19至24度，其他地區低溫則約21至23度。未來一周天氣先潮溼後穩定，後半周各地有機會見到陽光。另目前預估關島附近有熱帶系統醞釀，下半周有機會增強為熱帶低壓，氣象署將持續觀察。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前
鄭麗文提2028人選、國防預算 蔡正元轟「超級大嘴巴」：要跟美國對決？
新任國民黨主席鄭麗文於11月1日上任，但近日她接受專訪時，幾個見解引發議論，包括國民黨2028人選以及國防預算。這讓前立委蔡正元相當不滿，直批「多嘴」、「超級大嘴巴」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
吳音寧接台肥…綠營基層譁然 「2028恐怕不好選」
農業部指派行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，「取代」原農業部代表人李孫榮擔任台肥公司法人董事代表，有望成為新任董事長...聯合新聞網 ・ 19 小時前
熱炒店不流行了？他驚訝「用餐時段免排隊」 網點2原因：能有更好選擇
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導現代人為了方便常常會選擇吃外食，而較類似家常菜的熱炒店也是不少人聚餐的首選，不過也有人發現，熱炒店近年似乎不若...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
最毒蔬果排行曝！含4種以上農藥恐致癌 「第1名」餐桌上很常見
美國有機農業組織日前對市面上常見的農產品進行抽驗，結果顯示部分蔬果樣本中含有四種或以上的農藥殘留。根據這些數據，列出了「最髒蔬果」的前12名，其中96%的樣本檢測出農藥殘留。這次排名中，菠菜位居榜首，成為飯桌上最需注意清洗的蔬菜之一。如果不仔細清洗就食用，可能會攝入多種農藥，增加乳癌、糖尿病等健康風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
尪車禍變植物人！老婆「詭懷3胎」還登記婚生子女 真相驚人
高雄一名男子在嚴重車禍後呈現半植物人狀態，生活無法自理，完全失去行動及生育能力，其妻卻在丈夫昏迷期間陸續生下3名子女，依法被登記為婚生子。男子的親姊也是監護人發現，認為事情根本不合常理，向法院提起否認婚生子女訴訟。法院查明後最終判決撤銷3名子女的婚生子女推定。太報 ・ 1 天前
老夫妻牽手過馬路 遭酒駕特斯拉撞飛雙亡
新竹市竹光路發生一起嚴重車禍，造成一對80歲吳姓老翁和75歲林姓妻子當場死亡。據了解，這對老夫妻疑似為了走捷徑而違規穿越馬路，不幸被一輛40歲洪姓女子駕駛的特斯拉轎車撞飛。更令人震驚的是，肇事女駕駛酒測值高達0.87！TVBS新聞網 ・ 29 分鐘前
中國武術大師出戰打耳光！接3掌翻白眼倒地
[NOWnews今日新聞]中國功夫只是花架子？中國祁家通背拳被譽為殺傷力最強的傳統武術，第9代傳人趙鴻剛近日參加世界職業打耳光大賽，傳出賽前曾展示劈磚頭、砸扳手等絕技，但上場僅吃三掌就被打到眼角流血、...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
《角頭》性感女神來了！林真亦火辣寫真超吸睛 他揭幕後：完全不用修圖
有著甜美笑容的「微笑女神」林真亦，在今年破億強片《角頭—鬥陣欸》的強悍陽剛氛圍中，以真摯演技成為眾多男演員中的獨特亮點；充滿魅力的性感形象也令人印象深刻，成為新一代角頭性感女神。近期更睽違三年，二度與知名指標性攝影師黃天仁合作，推出全新寫真書《亦如初見：YUNA林真亦寫真》，並於上市後屢創佳績。為回應粉絲熱情，真亦於今日(11/2)在時報本鋪舉行簽書會，現場湧入數百粉絲，擠爆現場，氣氛十分熱絡。三立新聞網 setn.com ・ 39 分鐘前
重見陽光！高溫將回到3字頭 氣象署曝「這天」回暖
即時中心／廖予瑄報導中央氣象署今2日指出，受到東北季風與水氣影響，週三（5日）前北部與東部地區仍偏濕涼，甚至有可能會整天降雨；但從週四（6日）起，東北季風將逐漸減弱，北台灣氣溫可望明顯回升；週六、日（8、9日）時氣溫更有機會回到3字頭高溫。民視 ・ 2 小時前