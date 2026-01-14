台中太平區長龍路施工巨石崩落 造成雙向交通受阻

台中太平區長龍路四段三十五公里處，昨日上午在進行刷坡作業時，大量岩塊掉落到車道上，造成雙向交通受阻。（記者陳金龍攝）

台中太平區長龍路是通往南投國姓鄉的重要道路，因去年七、八月造成長龍路四段三十五公里處出現土石崩落，市府決定進行噴漿作業改善邊坡，十四日上午十時許在進行刷坡作業時，大量岩塊掉落到車道上，造成雙向交通受阻，施工單位立刻進行清除，強調刷坡作業將持續到二十一日，建議用路人這段期間能改道通行。

台中市府建設局表示，因去年七、八月的大雨，造成該路段出現土石崩落的情形，當時已緊急清理開放通行，不過為避免強降雨再次引發落石，及保障用路人安全，籌措一千萬的經費進行噴漿工法改善邊坡，預計噴漿面積約二千五百平方公尺，工程已在今年一月五日進場施工。

建設局指出，因施工前須先將邊坡裸露不穩定的岩塊清除，目前正在進行刷坡作業，因現場地形險峻，昨日上午進行刷坡作業時，大量岩塊掉落到路面，因此採取十五至三十分鐘間歇式開放通車，倘遇較大岩塊掉落則會延長封路時間，刷坡作業預計施工至二十一日，請用路人在這段時間提前改道。