台中太平山區驚見圈養山豬！農業部急列高風險 防疫入關鍵5天

台中市梧棲區豬場驚傳國內首例非洲豬瘟案例後，防疫警報全面升級！今(2)日，台中市再度新增列管2處高風險場所，其中一處位於太平山區，更赫然發現有人圈養著6頭山豬。農業部緊急啟動第三階段防疫措施，展開為期5天的關鍵防堵期，不僅將百分之百採驗化製場斃死豬，更全面強化養豬場生物安全，嚴防疫情擴散。





農業部部長陳駿季在非洲豬瘟中央災害應變中心召開的第45次會議會後記者會中表示，接下來的5天是防疫工作的最關鍵時刻，將採取最高強度防範作為。他強調，若能成功確認疫情沒有進一步蔓延，最快在11月7日才能解除目前的禁運與禁宰禁令。

這次會議中，專家與內部討論聚焦三大重點：





1. 農業部將全面檢視全國豬場從8月份至今的死亡豬隻數量。陳駿季解釋，若在特定日期發現豬隻死亡數量異常增加，將立即追查是否由潛伏病毒所引起，這對於釐清全國豬場的整體健康狀況至關重要。





2.針對「野山豬」問題，全國目前已匡列20場以圈養方式飼養山豬的場域。這些場所已被列為第三階段的重點訪視對象。陳駿季指出，由於這類飼養方式較容易與野豬接觸，甚至可能遭到野豬入侵，因此特別要求縣市政府加強豬舍防範措施，並密集進行訪視查處。防檢署動物防疫組組長林念農補充說明，已請各地方政府加強訪視山區小型飼養場，尤其是飼養山豬或混養其他種類豬隻的場域，因為這些場所與野豬接觸的風險相對較高。訪視內容將涵蓋圍籬是否完整、豬隻健康狀況等，昨日會議中也已請各縣市政府完成相關豬場的匡列。





3.強化廚餘場的圍籬防護。林保署已針對野豬族群分布的22個高風險廚餘掩埋場，加裝紅外線監視器，並要求地方政府架設堅固圍籬。此外，林保署也成立追蹤團隊，針對掩埋場附近的野豬進行生態監測，密切觀察野豬是否有異常行為或死亡情況。一旦發現任何異狀，將立即通報獸醫所進行即時檢測，以防範疫情透過野豬傳播。





在防疫現況方面，林念農組長也報告了最新進度。全國養豬場的第三輪健康訪視正在積極進行中，目前全國5442場養豬場中，已完成621場的訪視。其中，713場相對高風險豬場已完成10.66%(76場)，而4729場一般豬場則已完成11.52%(545場)，目前所有已訪視的豬場均未發現異常情況。





化製場的防疫措施也同步加強。未來，若化製場接收到出血性豬隻，將百分之百進行全面採檢；若無出血狀況，則每車採集5隻豬隻進行檢測。一旦發現任何異常情況，將立即回溯該車輛曾經到過的豬場，對其進行全面管制並展開訪視採樣檢測。目前，化製場已完成84車次的清消查核，卸料區的清點及場內車輛清消查核也已完成99車次。全國化製場的環境採檢工作預計在11月3日同步展開。

