台中太平山區驚見「私養山豬」 農業局曝6豬檢驗結果

台中梧棲爆發非洲豬瘟案例，導致全台經營養豬場的業者人心惶惶。台中市政府農業局接獲通報，台中市太平山區有民眾私養6頭山豬，因此也立即在今（2）日凌晨前往現場採檢，幸好經檢驗後，非洲豬瘟病毒檢驗為陰性；目前已將該豬場增列為高風險豬場，農業局將每日派員到現場訪查。

台中農業局獲報，太平山區有民眾私養6頭山豬，因此立即在今日凌晨派員前往現場，對豬隻做環境糞便採樣；採樣的糞便隨後也送往中興大學初篩實驗室檢驗，「非洲豬瘟病毒檢驗皆為陰性。」

農業局說明，該豬場已增列為高風險豬場，目前已派人到現場進行圍籬檢查與加固作業；此外，因為山豬為具有攻擊性的動物，農業局也責付管理人加強管理，並表示，將會每日派員到現場訪查動物健康情形，注意山豬場周邊環境清潔問題。

