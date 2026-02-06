即時中心／梁博超報導

台中太平昨（5）日一間茶行疑似遭尋仇遭連開20多槍，所幸無人受傷；警方指出，涉案少年（未成年、97年次）持改造長槍作案，已帶槍投案。對此，民進黨台中市長參選人、立委何欣純今（6）日直言，一個17歲少年持槍掃射令社會震驚，期待警方能儘速釐清案情，將幕後一干不法勢力迅速偵辦。未來入主市府，她會嚴肅且積極面對長期存在的「灰色產業」、甚至已涉及犯罪的「不法集團」，更要配合中央同心協力、跨部門聯手打擊，從源頭徹底切斷暴力滋生的臍帶。

何欣純今早在臉書發文指出，對於昨日白天台中太平發生槍擊事件，一連20多聲槍響，槍手竟是未成年，台中治安再亮紅燈，這令人震驚又痛心！「槍枝如何取得？有沒有人教唆？是不是組織犯罪？幕後有藏鏡人？大家都在議論、猜想。」

何欣純強調，她身為母親、也是台中在地立委，認為焦點不應只在孩子身上，她期待警方能儘速釐清案情，將幕後一干不法勢力迅速偵辦，讓台中市民對於治安的恐懼不再蔓延。

同時，未來她入主市府，會嚴肅且積極面對台中長期存在的「灰色產業」、遊走法律邊緣、甚至已涉及犯罪的「不法集團」，透過市府與警方執法能量，「儘速、明快、嚴懲」！更要配合中央，與地方同心協力、跨部門聯手打擊，從源頭徹底切斷暴力滋生的臍帶。

原文出處：快新聞／台中太平未成年連開20槍 何欣純震驚：入主市府將切斷暴力滋生臍帶

