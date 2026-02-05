台中太平某茶行傳槍響無人傷 犯案少年投案

警方表示，少年與茶行人員日前酒後有糾紛，心生不滿持槍洩憤。（圖：太平分局提供）

台中市警局太平分局今（5）日上午10點6分接獲報案，轄內中山路三段一間茶行遭男子持不明槍枝射擊後逃逸。警方獲報後立即啟動快打警力趕赴現場，迅速封鎖周邊並調閱監視器畫面，案發時商家還沒有營業，沒有造成人員傷亡。而開槍少年自知難逃法網，到市警局第四分局投案。

太平分局偵查隊隊長施明志說，涉案少年未滿十八歲未成年、犯案後到第四分局投案，經側面瞭解少年與茶行人員日前酒後有糾紛，心生不滿持槍洩憤。造成現場玻璃彈孔達二十多處，少年辯稱涉案改造長槍為已故友人所有。目前太平警方依法帶返偵辦，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毀損罪移送少年法庭偵辦，警方將持續針對相關涉案動機與槍枝流向進行溯源調查。

太平分局分局長李珏民表示，對於任何暴力不法行為，警方絕不寬貸，必定迅速查辦、依法究責，以維護市民生命安全與社會秩序。（張文祿報導）