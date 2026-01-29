台中太平民宅清晨惡火！疑電暖爐釀災 無人傷亡

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

台中市太平區今（29）日清晨6時許發生一起住宅火警，民宅內「電暖爐」因不明原因起火燃燒，火勢相當猛烈。消防隊到場急佈水線灌救，於1個小時內撲滅火勢，所幸無人傷亡，起火原因仍待調查釐清。

台中市太平區今（29）日清晨6時許發生一起住宅火警。（圖／翻攝畫面）

台中市消防局於今（29）日清晨6時30分獲報，永豐路108巷某民宅發生火警，立即動員17車38人到場灌救。消防隊員抵達時，火勢已延燒至周邊鐵皮倉庫及建物，火舌與濃煙從鐵皮建物中竄出。消防隊隨即灌救，於清晨7時6分控制火勢，7時18分撲滅，現場無人傷亡。

初步了解，現場起火建物為1層樓磚造平房，疑似「電暖爐」不明原因起火，火勢迅速蔓延，造成3棟建物毀損，燃燒面積約150平方公尺，詳細起火原因仍有待火調人員調查釐清。

