台中太平育賢好宅、綠空鐵道軸線榮獲2026全球卓越建設獎

【記者陳世長台中報導】台中市政府與中華民國不動產協進會傳回國際捷報！被譽為建築界奧斯卡獎的「全球卓越建設獎（FIABCI World Prix d'Excellence Awards）」於今日揭曉2026年得獎名單。台中市一舉斬獲兩項世界級大獎，「太平育賢二、三期好宅 Yuhsien Social Housing Phase II & III」勇奪合宜住宅類「金獎」、「綠空鐵道軸線 Taiwan Connection 1908-infinity」則榮獲文化資產(修復、保存)類「銀獎」。這兩項殊榮不僅彰顯台中市在社會住宅與舊城再生政策上的卓越成果，更成功讓世界看見台中兼具歷史底蘊與永續宜居的城市美學。



在合宜住宅類別中大放異彩的「太平區育賢二、三期好宅」，一舉摘下象徵最高榮譽的金獎。都市發展局說明，此案由市府委託戴育澤建築師事務所規劃設計，座落於太平新光區段徵收區核心地段，共可提供678戶居住單元。育賢好宅以「綠意串聯、社區共融」為核心理念，巧妙融合歷史河道紋理與都市綠廊概念，透過開放式街廓打造兼具人本尺度與都市友善的宜居聚落，徹底突破傳統社宅刻板印象，落實混居共好與全齡共享；除導入立體中庭、自然採光與生態景觀設計營造舒適微氣候外，更整合一期至三期之托嬰中心、幼兒園、長者日照中心及共享店鋪等機能，不僅滿足剛性的居住需求，更成為凝聚周邊鄰里情感的重要公共場域，其卓越的公共性與環境融合表現，深獲全球評審高度肯定。



此外，榮獲文化資產(修復、保存)類銀獎的「綠空鐵道軸線」計畫，是以1908年開通的縱貫鐵路舊鐵道為軸心，將閒置的帶狀空間轉化為長約1.6公里的綠色人本步行廊道，成功保留了百年鐵道文化資產，並透過都市縫合技術，串聯周邊的校園綠廊、歷史建築與生態水岸。評審團高度讚賞此案在舊城再生與環境保育間的完美平衡，不僅有效活化都市閒置土地，更為中區、西區、東區及南區居民創造了極具文史深度的低碳親水生活空間，顯示城市發展不能只向外擴張，更要向內深耕，本計畫的成功獲獎，正是對台中持續重塑城市新風貌、實踐永續發展的最佳國際肯定。



都發局強調，市府團隊近年在公共工程上精益求精，從國內的國家卓越建設獎、公共工程金質獎，一路走到FIABCI全球卓越建設獎的國際舞台，屢創佳績。此次「太平育賢好宅」與「綠空鐵道軸線」在多國頂尖作品的激烈角逐中脫穎而出，展現了台中推動高品質公共建設、落實居住正義與綠色永續的堅定決心。未來，市府將秉持這份國際認可的榮耀，持續打造兼顧在地文化、居民福祉與永續美感的幸福宜居城市。