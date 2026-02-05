台中太平茶行驚傳掃射！17歲少年狂轟20槍後攜械投案
台中市太平區中山路三段一家茶行上午驚傳槍擊案，一名年僅17歲的少年疑似因酒後糾紛心生不滿，持改造長槍對準一間茶行大門瘋狂掃射，造成店家玻璃門遍布彈孔，場面極度驚悚。少年稍早攜帶長槍至四分局投案，警將依槍砲等罪嫌偵辦。
警方調查，槍擊發生於今日上午10時6分，涉案少年手持槍枝抵達茶行外，隨即對準大門連開20餘槍，導致整片玻璃門被打成如蜂窩狀。所幸事發時，該茶行尚未開始營業，店內並無人員，因此未造成任何傷亡。
涉案的17歲少年在犯案後自知難逃法網，隨即攜帶作案用的改造長槍前往台中市警第四分局投案。他供稱日前與茶行人員在飲酒後發生口角糾紛，心中累積怨氣才決定持槍洩憤。至於作案槍枝，少年則辯稱是已故友人所留下，目前全案已依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》及毀損罪，將少年移送少年法庭偵辦。
