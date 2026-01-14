中部中心/王俞斐、林韋志 台中報導

台中太平區長龍路四段，14日上午，進行邊坡養護工程，預防性清除裸露石塊，沒想到過程中，其中一顆體積較大的石塊從邊坡滑落，佔據了雙向道路，讓施工人員也捏把冷汗，幸好施工當下有道路管制，沒有人員受傷。

















路面上，出現好幾顆巨石伴隨泥沙，佔據雙向道路，再往邊坡看，還有其他大大小小石塊，場面怵目驚心，現場擺起三角錐，並且放上車輛改道的告示牌。

落石阻礙交通，地點位在台中市太平區長龍路四段，靠近赤崁頂的路段，山區受到先前連強降雨影響，邊坡土石鬆動，台中市府進行邊坡改善工程，預防性清除裸露岩塊，沒想到14日一早清除過程中，其中一顆比較大的落石滾落，就連施工人員也嚇了一跳。





當時滾落的，就是這顆巨石，工程人員預估，重量至少五噸重，幸好施工當下，有進行道路管制，沒有人員受傷。台中市府補充，整體維護工程，預計在三月底完工，施工期間，將依作業狀況，採取短時間間歇放行，確保通行安全。





原文出處：台中太平邊坡養護工程 "巨石滾落"一度占雙向道路

