台中太平長億托嬰中心 開幕

盧秀燕市長：讓年輕家庭在地安居、安心托育。

台中Hi8全城開趴，送給爸媽公托48！公設民營太平長億托嬰中心昨（二十九）日歡喜開幕，市長盧秀燕開心表示，這是台中市第48處公托，身為六都唯一女性市長，特別理解育兒家庭的需求，所以市府積極盤點，運用餘裕的公有空間增設公托。太平長億公托位在新建好的長億好宅，方便好宅居民或在地民眾就近托顧幼兒，是送給市民最好的新年禮物。

盧秀燕市長表示，台中市共29個行政區，她上任時全市僅有5處公托，嚴重不足；截至今日已增加至48處，其中太平區就設有5處，明年隨著新區公所啟用，將再新增第6處。台中的公托收費也是六都最平價，家長每月只需自付1,500元，減輕育兒家庭負擔。明年市府更推出「愛胎萬計畫」，生育第1名子女、第2名子女持續補助2萬元；從生育第3名子女開始，每多一個孩子加碼1萬元，即生第3胎補助3萬元，生第4胎補助4萬元，以此類推，給新生兒家庭最實際的支持。

社會局說明，太平長億托嬰中心採日間托育，由專業托育人員照顧40名0至2歲幼兒，收托時間為週一至週五上午8時到下午6時，中心將協助家長申請托育費用補助，凡設籍台中市0到2歲的嬰幼兒，其父母或監護人一方設籍於台中市，且符合收托資格者均可報名登記。