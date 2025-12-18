台中太平雷射廠蓋宿舍出包！里長控「挖破側溝、私接排水」居民憂掏空地基
台中太平區一間雷射加工廠興建宿舍引發鄰里糾紛！里長林碧森指控工廠挖破道路側溝、排水管未申報，造成積水滲漏問題，居民擔心地基恐被掏空。市府已介入調查，要求限期改善，否則依法開罰。工廠股東陳柏寬坦承損壞是建商所致，承諾會盡全力修復，希望超越居民期待。究竟雙方能否達成共識，值得持續關注。
台中太平區一間雷射加工廠興建宿舍期間，遭中平里長林碧森指控挖破道路側溝、排水管未申報，造成積水滲漏問題，引起附近居民憂心地基可能會掏空。這間曾獲行政院長卓榮泰參訪的工廠，正在興建一棟基地面積299平方公尺、5樓13戶的宿舍，但施工過程不僅損壞鄰居圍牆，還被發現疑似破壞公共設施。市府已介入調查，表示會要求違規部分限期改善，否則將依法開罰。
中平里長林碧森指著建案旁邊的側溝表示，工廠在蓋宿舍時不只排水管線沒申報，更疑似挖破水溝，導致現場積水嚴重。他說，側溝被破壞後，建商還用土將破損處掩蓋起來，而非妥善修復。據了解，這間位於台中太平區的雷射加工廠在2024年曾獲行政院長卓榮泰親臨參訪，近期正在興建宿舍，但興建過程中卻引發鄰里糾紛。
附近居民對此情況十分擔憂，他們認為前後側溝被挖破後，水會滲進旁邊民宅地下，可能造成地基掏空，或在雨季來臨時因排水不良而引發淹水。有居民在市府會勘時表示，漏水情況持續存在，如果沒有妥善處理，後果難以預料。林碧森多次向市府發公文，希望能解決這個問題，為居民爭取安全的生活環境。
林碧森還提到，建商曾辯稱積水問題是地下水引起，而非水溝遭到破壞，且一直拒絕處理，甚至可能計劃在週五前將破損處完全掩蓋。12月18日，里長與市府、建商、工廠人員約好要進行會勘，但建商卻未出席，只有工廠股東陳柏寬回應媒體詢問。
陳柏寬承認，損壞是建商造成的，而工廠方面是最後才得知這些問題，他認為這是他們最大的疏失。他保證會盡全力處理損壞部分，確保不會影響鄰里，甚至希望能超越居民的期待。關於未申報就將排水管連接至側溝的情況，工廠表示他們不清楚細節，因為建案全權交由建商處理。
對於這起事件，台中市政府表示，涉嫌私接管路及未申報排放許可等情形，都發局已要求建商兩週內修復完成，若未改善完成，除勒令停工也將開罰6千元以上、3萬元以下罰鍰，另外現場發現建案工地已破壞道路側溝及公共設施，涉及違反建築法68條規定，應負修復責任，並於修復後經該區公所查驗完成後，才可核發使用執照，若未於期限內修繕完成，可依法處6千元以上、3萬元以下罰鍰。
