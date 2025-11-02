台中太平「圈養6山豬」 農業局：檢驗皆陰.仍列高風險場

台中市 / 綜合報導

就在台中市防堵非洲豬瘟之際，又接到民眾舉報，台中太平山區有1戶人家，長期養了6隻山豬，市府立刻派人到場進行糞便採樣，雖然結果是陰性，但台中市府已經將這個山豬場也列入高風險場域，並且每天派人到現場訪視，山豬的飼主說，他養山豬只是養開心的，並沒有要賣，而且平常都給豬吃牧草和葉菜，不是廚餘。另外，爆發非洲豬瘟的案場，昨(1)日在化學兵清消後，原本要靜置到明(3)日採樣檢驗，不過農業部長陳駿季說他接到通知，說台中市府今(2)日又派人去清消，而這可能會破壞靜置後的消毒效果，所以現在不確定明日是否可以如期檢驗，陳駿季更痛批台中市府作為魯莽。

防疫人員全副武裝，穿起防護衣戴上口罩.手套，針對台中太平山區這處養了6隻山豬的地點，展開清消，這處山豬場被民眾檢舉，飼主長期養6隻山豬，由於山豬是非洲豬瘟病毒的高感受性動物，而且飼養環境不符合防疫規範，台中市府立刻將這場列為高風險管制。

飼主溫先生說：「是說養20隻以上要申請，我都養幾隻而已，不是養來要生產要賣，養趣味的而已。」市府表示這個豬場驗過非洲豬瘟目前是陰性，已經派人加強山豬場的圍籬加固，每天也會追蹤山豬狀況。

台中市原本有55處養豬場，被列管為高風險區域，為了加強防疫，回溯時間擴大，因此再加1處關聯豬場改列為高風險場，另外這戶山豬場也被列為高風險，因此高風險豬場增加為57場，而案例場11月1日，完成化學兵消毒，原本預計要靜置到11月3日再採樣檢驗，結果市府疑似又派人到案場消毒。

農業部長陳駿季說：「很遺憾，我現在真的不知道明天是不是可以做採樣，台中市政府這樣比較魯莽的作為，在今天又進場去清消，我不知道這樣的一個清消的理由何在。」農業部長陳駿季說：「中央和地方一定是通力合作，而不是自走砲。」

台中市府多次消毒案場無效，才請國軍化學兵協助消毒，現在市府又派人去清消，擔心會有偽陰性，已經封鎖案例場，不准任何人進入， 而台中市府也查出 ， 是動保處鄭姓人員 ， 誤解黃姓組長指令進入案場清消 ， 將祭出嚴格處分 。

