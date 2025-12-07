台中夫妻下車購物未熄火 偷車賊遭圍捕30分鐘落網

（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中豐原區張姓夫妻昨天下午到便利超商購物，2人下車卻未熄火，汪姓男子見有機可乘上車將車開走，張男發現欲制止反遭甩出車外；警獲報出動圍捕，30分鐘內攔下偷車賊送辦。

台中市豐原警分局今天表示，張姓夫妻6日下午3時27分，前往豐原區三豐路一處超商購物，2人未將車子熄火就下車；未料，失業汪姓男子因想回家，見狀竟上前將車開走，張男發現上前制止，反遭甩出車外，手部有擦挫傷。

張姓夫婦報警，頂街派出所獲報，立刻出動線上警網攔截圍捕。警方在下午3時50分在豐原區國豐路三段成功發現失竊車輛並攔停，當場查獲竊取車輛汪男；全案警詢後，依涉竊盜罪嫌，移送台中地方檢察署偵辦。

頂街派出所副所長林筱晴呼籲，民眾切勿貪圖一時方便，在車輛未熄火時即離開車輛購物、處理事情，以免增加車輛遭竊風險，造成財物損失。（編輯：陳仁華）1141207