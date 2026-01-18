台中夫妻月台吵架雙雙「躍」軌撿東西 罰鍰萬元起跳

（中央社記者郝雪卿台中18日電）一對夫妻昨晚在台中火車站月台上吵架，兩人背包及手機不慎掉入鐵軌，竟分別跳下月台撿拾；警方今天表示，將函請交通部裁處，依鐵路法規定可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

有民眾在網路平台貼文，昨晚一對男女在台中火車站月台上爭執，還2次跳軌，最後員警到場，將男子上銬管束。

鐵路警察局台中分局台中分駐所說明，昨晚9時45分許據報，在台中火車站第一月台處有民眾跳軌，隨即派員前往查處。

廣告 廣告

警方到場發現，男子因酒醉與妻子發生口角，過程中因男子背包及妻子手機不慎掉入鐵軌，2人分別跳下月台撿拾，警方到場後先行將男子拉上月台，因男子酒醉泥爛，擔心發生意外，予以實施管束。

警方表示，由於2人跳軌行為違反鐵路法規定，可處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰，全案函請交通部裁處。

鐵路警察局呼籲，行人與車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行處所，違反者依鐵路法裁罰，如遇有需要協助事項，可告知台鐵公司人員或通報警方到場協助處理。（編輯：陳仁華）1150118