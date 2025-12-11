台中夯點洗牌！公益路商圈吸引2106萬人 力壓逢甲夜市

根據交通觀光署公布，一到九月造訪台中的人潮，公益路商圈吸引2106萬人次造訪奪冠。（圖／東森新聞）





台中市最有人氣的商圈不是一中商圈也不是逢甲夜市，根據交通觀光署公布，一到九月造訪台中的人潮，公益路商圈吸引2106萬人次造訪奪冠，去年第一名的一中商圈被擠到第二名，第三名是逢甲夜市。

到台中市旅行你最喜歡去哪裏呢，根據交通部觀光署最新公布，統計數據，今年1月至9月台中觀光景點奪下冠軍的是公益路商圈九個月內，就有2106萬人次，第二名是去年冠軍，一中商圈有800萬2423人，逢甲夜市人氣位居第三，等於台中人氣商圈大洗牌。

廣告 廣告

而台中公益路商圈之所以會崛起，主要是因為地理位置佳，交通便利可串聯西區與南屯區，加上七期與單元二重劃區開發，因此吸引大量中大型主題餐廳進駐，被稱為餐飲華爾街現象，不管是火鍋、燒肉等，各式特色餐廳都有，加上周邊有勤美綠園道，科博館，還有知名學區，生活機能成熟，成為國內外觀光客的熱門選擇。

更多東森新聞報導

發錢了！過年前可領「5000元」 領取條件一次看

下班沒關冷氣！補習班員工被罰1.25萬 勞動部回應

淑麗氣象／入冬最強冷氣團將報到！這幾天恐下探11度

