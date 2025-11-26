台中奪全國長者內在能力檢測「金獎」肯定

【記者陳世長台中報導】衛生福利部國民健康署（26）日舉辦「114年長者內在能力檢測暨高齡友善服務績優機構頒獎典禮」，台中市政府衛生局在六都組評比中脫穎而出，勇奪長者內在能力檢測（ICOPE）「金獎」肯定，同時於高齡友善服務績優機構評選表現亮眼，再度展現本市在高齡健康服務領域的深耕成果。



衛生局長曾梓展表示，此次獲獎象徵中央對台中市長期推動高齡健康服務的高度肯定，無論在服務完整度、資料品質、跨專業合作或社區動員成效，台中皆展現出成熟體系與持續進步的能力。



在高齡友善健康促進服務方面，神岡區衛生所今年通過國民健康署績優認證，獲頒全國僅三家機構取得的「標竿標章」，再次證明基層衛生所於社區推動長者健康促進的深厚能量。



曾梓展強調，市府將持續整合跨局處與社區資源，強化高齡者在地支持系統，讓長者能在熟悉的生活環境獲得更全面的健康照護，並期盼藉由此次榮耀，鼓勵更多醫事機構和社區單位加入高齡友善服務，共同打造安全、健康、宜居的高齡城市。