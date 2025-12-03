台中奪命車禍！女騎士遭聯結車輾過 頭顱變形慘死

（記者許皓庭／台中報導）台中市烏日區今（3）日上午發生一起致命交通事故，一名 60 歲陳姓女騎士與 33 歲吳姓男子駕駛的聯結車在路口等紅燈後，同步於綠燈起步右轉時發生碰撞。陳女倒地後瞬間被捲入車底，遭車輪直接輾過頭部，導致頭顱嚴重變形、腦漿溢出，當場死亡。警方初步排除酒駕，並已將吳男依過失致死罪嫌移送台中地檢署釐清責任。

事故發生於上午 11 時 18 分許，地點位在烏日區環中路七段與五光路口。根據警方初步調查，兩車原本都停在外側車道等候紅燈，號誌轉綠後陸續起步，準備右轉進入五光路。不料在進入彎道時，聯結車因車體長度與內輪差影響，與靠近車側的陳姓騎士發生碰撞。

廣告 廣告

陳女遭撞擊後失去平衡倒地，隨即被捲入大型車底下，巨大的車輪從頭部輾過，導致致命傷害。救護人員趕抵現場時，陳女已明顯死亡，現場留有大片血跡與破碎物，顯示撞擊力道極大。

警方在第一時間封鎖現場，進行採證作業。調查方向包括車輛轉彎軌跡、內輪差範圍、行進速度、雙方車距等，同時調閱路口監視器，以還原事發經過。警方表示，吳姓駕駛酒測值為零，但確切肇因仍需待影像分析與車輛勘驗後進一步確認。

根據交通單位統計，大型車輛在轉彎時常因視線死角與內輪差造成事故，尤其機車若靠近車身外側，一旦進入盲區，駕駛即使提前示警也可能無法察覺。警方呼籲大型車駕駛轉彎前應減速、保持寬距離，並務必使用方向燈提醒周遭車輛。

警方也提醒機車騎士，在路口與大型車並行具有極高風險，應避免停在車身旁方或靠近右前方位置，並保持足夠間距，以降低進入內輪差的可能性。機車族若在轉彎或併行時過度接近大型車，極易發生難以挽回的結果。

全案目前已依程序移往台中地檢署偵辦，後續將持續調閱監視器畫面、訪查目擊者與進行車體勘驗，以釐清雙方的責任歸屬。警方表示，將加強路口交通管理與宣導，提醒所有用路人提高警覺，避免類似事故再度發生。

更多引新聞報導

LINE Pay Money今上線！前百萬名搶「3年0手續費」

H罩杯女神九份散步！豐滿上圍全現形 網傻：這兩粒手抓不住

