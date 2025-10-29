台中女中洪梓芩與徐筱喬同學返鄉敬老 創意糕點傳遞重陽節孝親心意

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】農曆九月初九重陽節，各地社區皆洋溢著敬老尊賢的溫馨氛圍。在重陽節這個敬老溫情的日子裡，平時在外地就讀的台中女中學生-洪梓芩與徐筱喬特地返鄉，來到左領秀家人日間照顧中心參與敬老活動，親手將象徵長壽與祝福的「重陽糕」送給長輩們，暖心舉動讓長輩們感動不已，也為節慶增添了跨越世代的溫暖。

重陽節前夕，台中女中洪梓芩(右二)及徐筱喬(右三)同學在林香伶老師(右四)及李芝彤(右一)主任指導下親子糕餅。（圖／記者周厚賢攝）

重陽糕又稱花糕，因「糕」與「高」諧音，寓意步步高升、長壽安康。對許多長輩而言，這份傳統糕點不僅是應景美食，更承載著兒時的回憶與家人的關愛。洪梓芩與徐筱喬在訪視前夕，特地與家人一起製作豬腳麵線造型的重陽糕，希望讓長輩們品嘗到滿滿的心意，也祝福所有長輩「吃豬腳添福氣、吃重陽糕步步高升」。

曾經在日照中心擔任小志工的洪梓芩及徐筱喬，對長輩們的關心不因為到台中求學而淡忘。（圖／記者周厚賢攝）

活動當天，梓芩與筱喬一踏進日照中心，便親切地與長輩們問好。長輩們見到年輕學子充滿活力的身影，臉上都漾起開心的笑容。在分送重陽糕的過程中，洪梓芩與徐筱喬不時與長輩聊天，關心他們的近況，並聆聽他們分享年輕時的故事。許多長輩看到年輕人願意花時間陪伴，都非常開心，現場氣氛熱鬧又溫馨。台中女中學生洪梓芩表示：「重陽節是敬老的好日子，我希望能為社區的長輩們做點事，讓他們感受到年輕一輩的關懷。看到爺爺奶奶們吃得開心，我覺得很有成就感。」徐筱喬則說：「雖然平時在外地求學，無法常常陪伴社區長輩，但在重陽節特別返鄉送上祝福，希望長輩們都能健康平安、開心生活」。

向阿嬤獻上熱茶，徐筱喬同學在擔任小志工期間就是愛跟長輩話家常。（圖／記者周厚賢攝）

左領秀家人日照中心的李芝彤主任表示：「此次活動不僅讓長輩感受到節慶的喜悅與被關懷的溫度，也讓年輕學子學習敬老、愛老的價值，將孝親精神化為實際行動。透過世代間的交流與互動，凝聚了社區的情感，也展現出「老有所依、代代相親」的美好風景。