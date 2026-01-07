台中女偵查佐嗆「盧秀燕腦門開槍」 中檢起訴求重刑

台中市警局第二分局1名偵查佐黃姓女子（25歲），於北捷隨機殺人案發生後在網路上發文要「在盧秀燕腦門開3槍」，事後遭送辦羈押免職，台中地檢今依恐嚇公眾罪嫌起訴。

回顧此案，黃姓女偵查佐去年12月19日晚間18 時52分起，陸續在警察同學間LINE群組「台中直直衝」內留言「猜猜闕OO會被誰開槍爆頭」、「好想知道誰可以一槍把闕OO打死」，還在Threads以標題「台中人集合囉！」內文為「#快訊/模仿犯？不明帳戶放話『台中新光目標 50 人』：張文是我兄弟 」

黃女還在新聞截圖貼文下方留言「幹，只有我可以當號召者，其他都給我去吃屎」、「幹，不然要像我一樣去撿槍掃射才知道閉上臭嘴嗎」。最後還失控發文寫下「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界來修理他」，恐嚇言論引發社會恐慌，台中地檢署立即指揮警方偵辦。

警方22日傍晚6許持拘票將黃女逮捕到案，查扣發文手機進行數位鑑識及比對分析，黃女應訊時否認有恐嚇犯意，辯稱相關內容只是責罵發文者，目的是要「讓看到的人害怕，才知道不可以玩」，並強調她發文時心情平靜，移送台中地檢由檢方複訊後，認定罪嫌重大有勾串證人及反覆實行之虞，法院裁定羈押不禁見，後續台中警方也陸續將她停止與報請免職。

檢方查出黃女學經歷表現優異以第一名成績畢業，擔任警職超過3年期間獲嘉獎203次、記功5次，同學稱她在學校時與大家相處正常，黃女對於自己言行違法性辨識能力並無疑義；檢方認為具警職身分，對法令理解與社會信賴程度均高於一般民眾，卻在發生重大隨機暴力事件時發表恐嚇暴力言論，今依恐嚇公眾罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。

