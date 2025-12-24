台中女偵查佐威脅槍殺盧秀燕！中地院裁定羈押 即刻停職 記2大過免職

台中女偵查佐威脅「在盧秀燕腦門開3槍」，遭法院羈押，所屬分局立即停職，擬議一次記二大過免職。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 台北捷運、中山商圈19日發生隨機砍人案後，台中一名25歲黃姓偵查佐陸續發表恐嚇言論，揚言對「盧秀燕腦門開3槍」、相當「張文事件的號召者」，被逮後仍持續發表批評市政言論，法院裁定羈押，分局指出即刻起停職，擬一次記兩大過免職。

檢警調查，黃姓女偵查佐19日晚間在警職同事LINE群組留言「猜猜闕某某（某分局偵查隊副隊長）會被誰開槍爆頭？」、「好想知道誰可以一槍把闕某某打死」。隨後又在社群平台張文模仿犯新聞下留言「X，只有我可以當號召者，其他都給我去吃屎」。

黃姓女偵查佐更PO出已遭破壞的盧秀燕看板並留言「在盧秀燕腦門開三槍讓全世界修理他」等恐嚇內容。檢方認為黃女多則涉及重大暴力犯罪之恐嚇言論，內容明確足以引起社會恐慌，嚴重危害公共安全，於22日晚間將黃女拘提，同時查扣其發布言論的手機。

台中地院指出，黃女涉犯恐嚇公眾罪、恐嚇危害安全罪之嫌疑重大，短時間內反覆實施發布恐嚇言論的行為，遭逮捕後仍發布對於市政建設、對被害人表達高度不滿的言論，足見有高度再犯、反覆實施之虞，再加上黃女具有警職身分，對於槍械使用、技術，都比一般人更專業，難保黃女不會將恐嚇言論付諸實行，危害風險程度甚高，構成羈押原因，裁定收押、不禁見。

台中警第二分局今日發出聲明，立即研議對黃員從嚴議處，自即刻起停職處分，同時擬議一次記二大過免職，斷然汰除，端正警紀。第二分局強調，任何涉及恐嚇、威脅、失當或影響社會觀感之言行，均不被允許，對警紀要求「零容忍」，絕不護短姑息。

