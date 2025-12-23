台中女偵查佐揚言「對盧秀燕開槍」 警急拘提送辦

台中市一名女偵查佐，在網路上發布「對盧秀燕開槍」等恐嚇言論，昨晚遭拘提偵辦。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕張文在北捷連環攻擊，後續又有多位民眾在網路平台發表恐怖攻擊言論，檢警獲報介入查緝，沒想到台中某分局一名女姓偵查佐，昨天在Threads平台發布「對盧秀燕開槍」等恐嚇言論，警方發現請示檢察官後，昨天晚上將她拘提到案，據了解該名偵查佐有身心方面問題，警局之前已轉介就醫，目前全案朝恐嚇罪嫌偵辦。

這名女偵查佐，昨天在Threads平台發布「直接在盧秀燕腦門開3槍，讓全市來修理她」等言論，同仁發現後大驚，分局報請檢察官指揮後，昨晚拘提女偵查佐到案，目前已送至地檢署複訊，釐清相關案發經過，全案目前朝恐嚇罪偵辦。

警方表示，黃女之前因身心問題，警局已在11月轉介就醫並進行關懷，因經常在Threads平台發布批評同事等言論，警局有在關注她的社群平台發言，沒想到昨天竟發言表示「直接在盧秀燕腦門開3槍，讓全市來修理她」，警局同仁發現大驚，立刻向檢察官通報並拘提偵辦。

