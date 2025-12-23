台中女偵查佐揚言「對盧秀燕開3槍」遭拘提 不排除免職處分

台中市1名25歲女偵查佐在社群平台Threads發文，揚言要「在盧秀燕腦門開3槍」，並附上遭人破壞的市長廣告看板照片。（圖：當事人Threads）

台北市無差別攻擊事件造成4死11傷，震驚社會。台中市1名25歲女偵查佐竟公開在社群平台Threads發文，揚言要「在盧秀燕腦門開3槍」，並附上遭人破壞的市長廣告看板照片，引起民眾恐慌。檢察官迅速核發拘票，該名女偵查佐今（23）日上午解送至台中地檢署偵訊，全案朝恐嚇罪嫌偵辦。據了解，她近日也在line群組恐嚇同事及分局直屬長官，警方不排除予以免職處分。

台中市第二警分局一名女偵查佐昨天先是在Threads上發文，附上一張公園長椅的照片，並寫下「誰再把可以睡覺的地方全部變成不能睡覺的地方，活該所有無家可歸的流浪狗都去睡在臺中最重要的門面叫做臺中車站」。照片中可見，長椅中間設置了一個扶手，此設計明顯用來防止無家可歸的人在公園長椅上過夜。該名女偵查佐也在這篇貼文底下多次發表詭異言論，引發關注。

其中包括「活該臺中七期永遠光鮮亮麗，活該政府不知道那裡是博弈跟詐欺聖地，都有一個英雄因為虛擬貨幣從天而降，還有人在玩」、「人家蔡英文任內沒颱風，他在那邊臺中發大財，Ｘ，所有發大財的家裡都死人誒，那個是遺產你們怎麼敢嘴啊」，甚至還寫下「直接在盧秀燕腦門開三槍，讓全世界來修理他」，同時附上了一張盧秀燕的廣告看板照片可見，看板上盧秀燕的臉疑似遭到利器惡意戳出多個破洞。

這名女偵查發布恐嚇言論後，第二分局立刻報請檢察官拘提女偵查佐到案，目前已送至台中地檢署複訊，釐清相關案發經過，全案目前朝恐嚇罪偵辦。台中市第二分局表示，該名偵查佐近期屢有異常舉止，分局除在11月透過警察局關老師系統轉介諮商及協助就醫，並已調整其勤務時段及工作內容，禁止她領用槍枝服勤。

台中市第二分局指出，該名偵查佐除對盧秀燕有恐嚇發言，近日也在line群組恐嚇同事及分局直屬長官，並於Threads回復網友留言多有偏激粗鄙的言辭，語帶挑釁，甚有恐嚇言論，且個人頁面亦顯示警職身分，除拘提送辦，針對其勤務不正常、恐嚇公眾、同事及分局直屬長官等脫序言行，嚴重破壞紀律情節重大擬議行政懲處，不排除予以免職處分。

中廣提醒：未經判決確定前，應推定為無罪。