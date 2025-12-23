台中女偵查佐發文「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提 中檢聲押禁見

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

北捷19日發生張文隨機傷人事件，造成4死11傷，讓台灣社會哀戚不已。不過社群平台上卻出現多起仇恨言論和模仿犯預告，台中市警察局第二分局偵查佐因為在Threads發表「開槍盧秀燕」的言論，今（23）日遭拘提，全案朝恐嚇罪偵辦，台中地檢署檢察官訊問後，認為其觸犯恐嚇公眾及恐嚇危害安全等罪嫌重大，且有反覆實行恐嚇犯罪之虞，向台中地院聲請羈押禁見。

台中某分局偵查佐因為在Threads發表「開槍盧秀燕」的言論，今（23）日遭檢方拘提，全案朝恐嚇罪偵辦。（圖／盧秀燕臉書）

中檢指出，台中市警察局第二分局黃姓女偵查佐自2025年12月19日18時52分許起至21日15時38分許，在警職同學通訊軟體LINE群組「台中直直衝」內留言「猜猜闕OO會被誰開槍爆頭」、「好想知道誰可以一槍把闕OO打死」，並在社群軟體Threads寫下標題「台中人集合囉！」，內文為「#快訊/模仿犯？不明帳戶放話『台中新光目標50人』：張文是我兄弟 」 新聞擷圖之貼文下方， 以Threads帳號「huipei_1204」留言：「X，只有我可以當號召者，其他都給我去吃屎」、「X，不然要像我一樣去撿槍掃射才知道閉上臭嘴嗎」。

隨後又發布貼文標題「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界來修理他」等多則涉及重大暴力犯罪之恐嚇言論，內容具體明確，足以引發社會恐慌，嚴重危害公共安全。台中地檢署獲悉後高度重視，立即指示啟動相關應變機制，指派「防範恐怖攻擊應變小組」指揮第二分局即時偵辦。

警方於昨（22）日18時35分許，拘提黃姓偵查佐到案，扣得行動電話1支，進行數位鑑識及比對分析，並於今日上午解送被告至中檢。經檢察官綜合相關證人證述、警方勘察報告及扣案手機等證據，認定被告涉犯刑法第151條之恐嚇公眾及第305條之恐嚇危害安全等罪嫌重大，有事實足認為有勾串證人及反覆實行恐嚇犯罪之虞，為避免危害擴大及確保後續偵查、審判程序之進行，認有羈押之必要，訊後向台中地方法院聲請羈押禁見。

台中市警局稍早也曾說明，該偵查佐近期屢有異常舉止，已於11月轉介諮商及協助就醫，並調整其勤務時段及工作內容。警方認為，其脫序言行嚴重破壞紀律情節重大擬議行政懲處，不排除予以免職處分。

