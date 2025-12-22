台中女力報到！首辦「女性防災士專班」登場

防災士訓練課程。（消防局提供／李京昇台中傳真）

台中市截至114年11月已有8633位防災士，台中市消防局今天首次以女性為主，辦理女性防災士培訓專班，防災士課程與職責包括資訊掌握運作、模擬防災情境實作、災防體系及災害特性介紹，還有CPR、AED、止血包紮等急救技能，盼透過專班培訓提升城市防災量能。

消防局防災士訓練課程，包括基本課程及專業課程，包括基礎急救訓練、急救措施實作、防災士職責與任務、災防體系與運作、國內近年災害經驗及災害特性、資訊掌握、運用與社區防災計畫、個人與居家防護措施(含情境練習)、社區防災工作推動與運作、社區避難收容場所開設與運作、防災計畫實作與驗證等課程。

廣告 廣告

女性防災士培訓專班今天開辦。（消防局提供／李京昇台中傳真）

今天消防局舉辦首場女性防災士培訓專班，成員為台中市婦女防火宣導隊的所有隊員，並由婦宣隊大隊長、市議員吳瓊華擔任「榮譽防災士」，肯定她與隊員們多年來無私投入防災工作的努力與貢獻。

消防局災害管理科股長廖維封說，發生重大事故時，警消人員在第一線救災救援，一旦成立避難收容所，往往會運作好幾天甚至幾個禮拜，後勤需要大量人力進駐，這時防災士就扮演重要角色，包括協助簡單急救、避難所運作等工作，平時鄰里間若有需求，防災士也能成為地方上的助力。另，消防局希望透過社區、校園及企業推廣，讓專業防災士人數提升，可參與社區防災工作的執行，共同提昇社區防災韌性。

更多中時新聞網報導

TPBL》男模打出代表作 國王摘對決特攻首勝

中職》統一獅賭了！百萬月薪選擇江少慶

派翠克支持死刑 犯罪要接受懲罰