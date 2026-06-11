台中女夜店外遭2男撿屍「輪流性侵」崩潰怒告獲賠百萬

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台中發生一起醉酒女子在夜店外遭撿屍案件。（示意圖／翻攝自pixabay）





台中發生一起酒醉女子在夜店外遭撿屍案件，當時兩名男子在夜店飲酒後離場，發現一名女子因酒醉倒臥在店外，竟趁其無法抗拒之際，將人載往其中一人的租屋處，接著輪流性侵得逞，被害人事後向警方報案並提告。

當時兩名男子在夜店飲酒後離場，發現一名女子因酒醉倒臥在店外。（示意圖／翻攝自pixabay）

判決書指出，案件發生於2023年8月5日凌晨。兩名被告當晚結伴前往台中市某夜店飲酒娛樂，直到凌晨時分離開夜店時，在店外發現一名女子因飲酒過量而失去行動能力，獨自倒臥在路旁。兩人見女子處於毫無防備且難以表達意願的狀態，非但沒有協助其返家或通知親友照顧，反而萌生不法念頭，攔乘計程車將女子帶往其中一名被告的租屋處。

刑事方面

法院認定，女子當時已因酒醉而陷入意識模糊狀態，無法有效表達同意或拒絕，也不具備保護自身安全的能力。然而兩名被告仍趁機對其進行性侵行為，且行為過程中互相配合，已構成共同犯罪。事後女子發現自己遭受侵害，隨即向警方報案，警方受理後展開調查，並將案件移送檢方偵辦。

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事後女子發現自己遭受侵害，隨即向警方報案。（示意圖／翻攝自pixabay）

刑事審理期間，兩名被告均坦承犯行。台中地方法院審酌案件情節後指出，被告明知女子因酒醉而無法抗拒，卻利用其脆弱處境滿足私慾，嚴重侵害被害人的性自主決定權與人格尊嚴。法官認為，兩人的行為不僅造成被害人身體上的傷害，更對其心理健康與生活造成深遠影響。雖然被告於審理中承認犯罪事實，但未見積極彌補損害或與被害人達成和解，因此依共同犯乘機性交罪，分別判處有期徒刑3年10月。

民事方面

除刑事責任外，被害人也提起民事訴訟求償。她主張，遭受性侵後長期承受極大心理壓力與精神痛苦，不僅情緒受到影響，也需持續接受精神科治療及心理諮商輔導，生活品質與人際關係均受到衝擊，因此向兩名被告請求連帶賠償500萬元，以彌補其身心所受損害。

法官綜合考量侵權行為的嚴重程度等因素後，認為被害人請求的500萬元金額雖有其主張基礎。（示意圖／翻攝自pixabay）

不過兩名被告均表示賠償能力有限，僅願意各自支付30萬元作為和解金。法院進一步調查兩人經濟狀況後發現，其中一人目前從事工地工作，月收入約3萬元，名下並無財產；另一人則任職於加油站，月收入同樣約3萬元，但名下擁有數筆土地，財產總額約200餘萬元。

法官綜合考量侵權行為的嚴重程度、被害人遭受的身心創傷、雙方經濟能力以及責任歸屬等因素後，認為被害人請求的500萬元金額雖有其主張基礎，但仍須衡量實際情況，因此最終判決兩名被告應負連帶賠償責任，共同給付被害人100萬元，以作為精神慰撫及損害賠償。

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