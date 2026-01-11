台中女夜店遭灌醉撿屍！2男輪流性侵還偷拍

（記者周德瑄／綜合報導）台中一名女子小莉受邀前往西屯區夜店同樂，卻遭兩名男子刻意灌醉後帶往汽車旅館。小莉因泥醉無力反抗，慘遭二人輪流性侵，其中一人甚至拍攝不雅影片留念。事後小莉報警提告，法院審理時，偷拍男以45萬元達成和解，獲判1年8月徒刑並緩刑2年，另一名共犯則尚未審結。

示意圖／台中一名女子在夜店喝醉後遭兩男帶往摩鐵性侵，其中一嫌賠償和解獲緩刑。（AI生成）

檢警調查指出，全案發生於2024年10月，被害女子透過女性友人介紹認識兩名男子，四人在包廂內飲酒作樂。女子與友人喝到爛醉後，被兩男載往摩鐵開房，豈料對方將友人安置在隔壁房後，趁女子意識不清時輪流對其伸出狼爪，過程中還拿出手機拍攝性影像。女子清醒後驚覺遭侵犯，氣得質問對方並要求刪除檔案，隨即在友人陪同下驗傷報警。

法官審酌其中一名被告在偵查與審理期間始終坦承犯行，且無前科紀錄，考量他已賠償被害人45萬元並成立調解，認定具有悔意。法院引用刑法相關規定減輕其刑，依乘機性交罪判處該男有期徒刑1年8月，緩刑2年，緩刑期間須付保護管束，全案仍可上訴。

