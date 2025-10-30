台中女大生夜間騎車自撞 噴飛6米深邊坡、骨折送醫

台中霧峰區29日晚間發生一起嚴重車禍，一名19歲女大生騎車下山時失控自撞護欄，整個人噴飛墜落約6米深的邊坡。事故發生後，消防人員緊急出動搶救，將受傷的女大生吊掛救起送醫。所幸女大生雖然手腳骨折，但意識清楚，生命跡象穩定。

台中霧峰某科技19歲蕭姓女大生，騎機車突摔進6米深邊坡。

根據警方調查，就讀霧峰某科技大學大二的19歲蕭姓女大生，29日晚間疑似從宿舍騎普重機下山外出，沿吉峰東路往民生路方向行駛時，行經一處下坡路段，不慎失控自撞右側路邊護欄，進而翻落路外邊坡。

台中市消防局於晚間8點54分接獲民眾報案後，立即派遣霧峰及國光分隊前往救援，共出動消防車3輛、救護車1輛及11名消防人員。由霧峰分隊分隊長魏子勛帶隊，消防人員抵達現場後發現蕭女已墜落邊坡，立即展開搜救行動。

台中霧峰某科技19歲蕭姓女大生，騎機車突摔進6米深邊坡，消防救援送醫。（圖／警方提供）

台中霧峰某科技19歲蕭姓女大生，騎機車摔進6米深邊坡，骨折送醫。（圖／警方提供）

救援人員在約6米深的邊坡處找到受傷的蕭女，經檢視後發現她右小腿出現開放性骨折、左手手腕骨折變形，全身多處擦挫傷。所幸蕭女意識清楚，救援人員立即將她固定後執行吊掛作業，成功將她救起送往亞大醫院救治。

警方初步調查顯示，蕭女疑似因車速過快或操作不當而失控自撞護欄，經酒測後確認並無酒精反應，排除酒駕可能。詳細肇事原因及責任歸屬仍待進一步調查。

