台中女子傳失聯 警協尋赫見陳屍汽車旅館

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台中許姓女子失聯，警方獲報協尋，今天上午11點多找上汽車旅館，發現她已陳屍房內。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名44歲許姓女子失聯，家屬報案協尋，手機定位發現出現在大里，霧峰分局獲報動員員警搜尋，今天上午11點多，前往大里一家汽車旅館，打開房門一看，發現許女已經明顯死亡，身體僵硬沒有送醫，警方初步排除外力介入，詳細死因將由檢方相驗釐清。

台中市消防局今天上午11點6分接獲警局轉報，大里一間汽車旅館需救護，救護人員到場時，發現許姓女子沒有呼吸心跳，身體已經僵硬，家屬也已經到場，因明顯死亡沒有送醫，後續交由警方處理。

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據了解，該名44歲的許姓女子失聯，家屬焦急報案協尋，警方定位發現出現在大里，立刻通報霧峰分局協助，員警地毯式搜尋後，發現疑似在一家汽車旅館內，今天上午11點多打開房門一看，發現許女躺在床上已經明顯死亡，汽車旅館員工看到也嚇了一跳，因許女還沒退房，不知道她已經死在裡面，警方初步排除外力介入，詳細死因將由檢方相驗釐清。

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