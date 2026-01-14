台中女子欲匯200萬元投資基金 行員與警聯手阻詐

（中央社記者蘇木春台中14日電）台中林姓女子經友人引薦認識海外銀行專員，推薦投資海外不動產基金，到銀行要匯款約新台幣200萬元，經行員查看合約認為有異通報警方，員警確認詐騙手法聯手阻詐，避免財損。

台中市警察局第三分局今天表示，立德派出所警員日前下午1時多執行巡邏勤務時，接獲轄內國泰世華銀行通報稱，有民眾疑似遭到詐騙，請警方前往協助。

經員警到場了解，50歲林姓女子近日經友人引薦1名海外銀行專員，在對方推薦下，打算匯款6萬6000美元（約新台幣200萬元）至國外帳戶，用來投資海外不動產基金。

行員請林女出示相關投資資料，發現「投資合約」內容相當空泛，不僅違規標示「保證獲利」，亦未載明具體投資標的、操作方式及相關風險說明，明顯不符合法定投資文件的基本要件，認為有異通報警方到場協助。

經員警到場後，確認為典型投資詐騙手法，林女起初對於一次匯出大筆款項也感到不安，經行員與警方說明分析後，決定取消匯款，並感謝行員與警方協助，保住積蓄。（編輯：李錫璋）1150114