台中女惡意推倒瓦斯桶釀外洩！網痛批：整排房子炸掉誰負責

[Newtalk新聞] 台中市北屯區昨日凌晨發生人為破壞瓦斯設備事件，一名黑衣女子惡意推倒瓦斯桶後離去，隨後接頭斷裂造成外洩，巷子裡冒出陣陣白煙，畫面曝光引起大量網友撻伐，「如果整排房子炸掉，誰負責」，轄區第五警分局已責成專案人員調查，釐清是否涉及公共危險。

網友在社群平台PO出監視器畫面，2日凌晨4時許，一名黑衣女子從北屯區大連路一處巷弄走出，隨即冒出大量瓦斯氣體，網友直言「現在的人教育不知道是出了什麼問題，居然惡意切斷瓦斯管線報復，好險沒有釀成傷亡，住宅區、又是凌晨，不敢想像會造成什麼後果」。

警方指出，事發地點位於住宅密集的北屯區大連路巷弄內，警消獲報後立即趕赴現場，初步研判疑有瓦斯桶遭人推倒導致氣體外洩，所幸並未引發火花或爆炸，未造成人員傷亡。網友紛紛留言痛批「這是在住宅區耶，一旦引發爆炸後果不堪設想，沒有人可以承擔」、「這不是開玩笑，是公共危險」。

轄區第五分局指出，有關民眾於Threads社群媒體上傳影片，疑涉有影響公共安全等情事，警方已於2月2日依規定受理報案，專責人員刻正循線積極追查，目前已鎖定一名住在附近的黑衣女子涉案，將持續追緝到案依法偵辦究責。

