台中女懷胎2月無呼吸心跳 搶救無效1屍2命
【記者鮮明／台中報導】台中市1名懷孕2個月的30多歲女子今天（30日）在家氣喘發作，救護人員到場發現患者躺在床上已無呼吸心跳，緊急送醫，經醫院搶救2個多小時仍宣告不治，胎兒也不保。
台中市消防局上午10時38分接獲報案，西屯區文心路三段某集合住宅有急病救護案件，報案人表示現場病患氣喘無法開門，疑似OHCA，他出來求救後被反鎖屋外。
消防局派遣黎明分隊3車7人前往搶救，到場時已由房東開門，現場為1名女性，年約30多歲，病患躺臥床上OHCA、懷孕約2個月，給予急救處置後送中國附醫。經院方搶救2個多小時仍宣告不治，胎兒也不保，詳細死因有待進一步調查。
據了解，死者為37歲的張姓女子，事發時在浴室內洗漱，過程中疑似身體不適、呼吸困難，後由友人吳姓男子發現，隨即撥打119報案，但於送醫過程中已OHCA，並在到院後宣告死亡。
警方於現場初步勘查未發現打鬥及外力介入跡象，目前已通知發現人及家屬製作筆錄，報請台中地檢署檢察官相驗釐清死因。
更多壹蘋新聞網報導
粿粿爆哭認了「和王子有逾矩行為」 揭和范姜離婚真正主因
護理師女神魂斷大馬 遭爆去當伴遊！雪碧怒嗆：嘴吃到屎嗎
LUXGEN n⁷ Aero特仕版登場續熱銷 頭款5萬開回家、最高折扣超過20萬
其他人也在看
中繼王與救援王爭中職新人王！林栚呈、林詩翔、髙塩將樹共同角逐
2025明台產險中華職棒頒獎典禮將於11月5日晚間在高雄萬豪酒店舉行，年度三大獎項競爭進入最高潮。其中「年度最佳新人獎」入圍名單出爐，包括富邦悍將林栚呈、台鋼雄鷹林詩翔與統一7-ELEVEn獅髙塩將樹。三位投手本季表現皆極為亮眼，林栚呈穩定守護牛棚、林詩翔以30次救援奪下救援王、髙塩將樹則以25次中繼封王，三人將角逐年度最強新人榮耀。鏡報 ・ 21 小時前
場邊會談 陸方先提台灣 日相籲習:維持兩岸關係非常重要
記者康子仁∕綜合報導 大陸國家主席習近平與日本首相高市早苗與三十一日在ＡＰＥＣ峰會場…中華日報 ・ 14 小時前
粿粿被律師「啪啪啪」打臉 中了范姜彥豐的計
粿粿與范姜彥豐的婚變風波持續延燒，隨著更多細節曝光，兩人關係早在爆發前就疑似出現裂痕。臉書粉絲專頁的「法老王 - 王至德律師」指出，若夫妻沒有特別約定，婚後財產雖屬各自名下，但仍可主張「剩餘財產分配請求權」，也就是婚後賺得較少的一方能向另一方要求平分。若婚姻期間提起這件事，往往意味著已有離婚打算。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前
有注有保庇 第2階段50歲以上左流右新開打
記者黃秋儒／新北報導 「左流右新」自10月1日開打迄今已1個月，新北市65歲以上長者…中華日報 ・ 20 小時前
31歲護理女神謝侑芯猝逝 遭疑「嗑藥、當伴遊」！經紀人發聲駁斥
31歲網紅謝侑芯，有「護理女神」封號，昨（30日）傳出於馬來西亞猝逝，震驚粉絲圈，好友雪碧（方祺媛）與成人網紅吳夢夢也先後發文悼念。根據當地醫院初步報告，死因為心臟病，不過網路上卻出現「雲頂嗑藥」、「被雪碧派去當伴遊」等傳聞。對此，謝侑芯的好友兼經紀人Chris稍早嚴正發聲反擊，痛斥這些言論全屬惡意臆測，並強調家屬已聘請法律顧問處理。中時新聞網 ・ 16 小時前
產後血虛氣虛怎麼補？３階段照護產婦
產後不同時期，女性生理狀態也不同，因此在飲食及藥物調養上也有所區分，在產後可以分 3 階段來照護。好好補充營養，充分休息...Heho健康網 ・ 15 小時前
台中8月嬰癲癇發作無呼吸心跳 送醫搶救不治
台中市今（31）日發生一起意外，中午12時許北屯區一名8個月大男嬰在家中突然疑癲癇發作無呼吸心跳，父親發現嚇得抱著他到鄰近消防隊求助，救護人員立刻進行急救並緊急送往中國醫藥大學附設醫院搶救，最後搶救無效不幸死亡，轄區警方將報請地檢署相驗釐清死因。中天新聞網 ・ 22 小時前
獨家》小心美食餐廳假帳號！ 送5百元禮券後誘繳3萬詐騙
隨著素食熱潮，越來越多人選擇健康飲食，但不法分子卻打著愛心名義進行詐騙，透過虛假募款活動、假冒素食專業，誘騙民眾加入虛假社群，甚至以私訊方式要求捐款，聲稱捐3到10萬可獲月回饋數千至數萬元，這些手法層出不窮，民眾應提高警覺，避免上當。 #美食餐廳#假帳號#健康飲食#詐騙東森新聞影音 ・ 17 小時前
中研講堂前進竹東高中 聚焦農業永續與科學史反思
面對極端氣候帶來的嚴峻挑戰，農業與科技的結合將是扭轉劣勢、開創轉機的重要契機。中央研究院「中研講堂」第14場講座將於11月12日在國立竹東高中舉行，從農業生物科技與人文歷史雙重面向，帶領大家一同思考未國立教育廣播電台 ・ 23 小時前
邪教「借竅驅魔」釀信徒1死1瞎13傷 女主嫌一審遭判5年7月
自稱「聖母」的林姓女子成立「中華白陽四貴靈寶聖道會」（後改名「中華日行一善學會」），長年以「借竅驅魔」為名凌虐信徒，造成1人死亡、1人失明，以及13人受傷，台中地院今（30）日一審宣判，林女被依傷害致死等罪判刑5年7月，其餘9名幹部分別判處1年4月至5年10月不等，可上訴。鏡新聞 ・ 1 天前
傷口潰爛十多年 竟是靜脈瓣膜閉鎖不全
61歲賴姓男子腳踝傷口潰爛十多年，員榮醫療體系員榮醫院心臟外科賴金湖主任查出是因靜脈瓣膜閉鎖不全所致，透過「靜脈曲張鐳射閉合術」為患者治療，兩週後患者即可碰水洗澡，一個多月後痊癒，解決長年困擾。賴姓男子表示，十多年前右足踝因受傷留下傷口，卻遲遲無法癒合，這些年輾轉於各家外科診所，洗澡時必須以塑膠袋將整個小腿包起來，以防水分進入造成潰爛惡化。數月前傷口甚至擴大至巴掌大小，雖接受某醫院換藥治療２個月，仍無好轉，醫師懷疑與靜脈曲張有關，建議轉診，患者因此前往員榮醫院心臟外科求診。賴金湖主任指出，檢查發現患者靜脈瓣膜嚴重閉鎖不全，導致下肢血液回流受阻、靜脈壓力升高，尤其足踝部位壓力最大，易引起慢性傷口無法癒合。他說，患者小腿至大腿靜脈嚴重擴張，直徑甚至達一公分，瓣膜功能喪失，一旦久坐或站立，血液就會逆流、堆積於足踝，形成惡性循環，最終造成「活動性潰瘍」，屬靜脈曲張分級中最嚴重的第6級。經與家屬討論後，團隊採用「靜脈曲張鐳射閉合術」。該技術屬微創手術，藉由超音波導引將雷射纖維導管自足踝送入淺層靜脈（大隱靜脈），再以鐳射產生熱能封閉靜脈，使血流不再逆流至下肢，減輕靜脈壓力。手術過程採靜脈或局部麻醉台灣好新聞 ・ 6 小時前
亞青運／我代表團40面獎牌作收 温舒伃任閉幕掌旗官
第三屆巴林亞洲青年運動會競賽全數結束，將在當地時間10月31日晚間舉行閉幕典禮，中華代表團總計榮獲7金9銀24銅，而晚上閉幕典禮，將由羽球女單銅牌温舒伃擔任掌旗官。 代表團當地時間10月31日中...聯合新聞網（運動） ・ 16 小時前
台中孕婦氣喘發作送醫 搶救無效1屍2命
台中西屯區文心路一名懷孕2個月的張姓孕婦，今天早上在租屋處泡澡時，突然覺得身體不適、呼吸困難，吳姓男友發現將她扶至床上躺著休息，跑到屋外想求救卻被反鎖，趕緊打電話報案，並連絡房東開門，消防人員趕到，發現張女躺在床上已經沒有呼吸心跳，立刻將她送醫急救，不過包括胎兒都不治，釀成一屍兩命的憾事，詳細死因將自由時報 ・ 23 小時前
台中8月大男嬰疑癲癇發作！ 父衝進消防隊求救仍不治
即時中心／温芸萱報導台中市北屯區今（31）日中午發生一起令人鼻酸的悲劇！一名僅8個月大的男嬰，疑似突然癲癇發作，嘴唇發紺、當場失去生命跡象。情急之下，父親抱著孩子衝進消防局文昌分隊求救，救護人員立即展開CPR搶救，並緊急送往中國附醫急救。儘管全力搶救，仍不幸宣告不治。民視 ・ 22 小時前
新／台中孕婦突氣喘「求救被反鎖門外」 搶救無效亡
新／台中孕婦突氣喘「求救被反鎖門外」 搶救無效亡EBC東森新聞 ・ 1 天前
謝侑芯海外猝逝謠傳「嗑藥當伴遊」 經紀人發聲回擊：家屬已請法律顧問
網美謝侑芯有甜美外型加上超兇E罩杯身材，社群平台擁有數十萬粉絲擁戴，過去她就讀中臺科大護理系，畢業後還當過護理師，因此更被網友封為「護理系女神」。豈料，謝侑芯被經紀人Chris證實在馬來西亞猝逝，當地醫院報告為心臟病；但網路上卻謠傳謝侑芯嗑藥當伴遊，讓Chris怒發...CTWANT ・ 16 小時前
政院人士：拚堰塞湖災後重建 盤點後速提特別預算
（中央社記者賴于榛台北1日電）立法院會昨天三讀通過花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例，將挹注災後的經費上限增加匡列新台幣50億元，整體來到300億元。政院官員指出，經費匡列增加，預計會按比例調整原先分配，並請部會做更細緻的規劃，一旦收到立院咨文後，就會儘速送出特別預算案。中央社 ・ 2 小時前
新北抓到養豬場「餵廚餘」 最高罰400萬！再違規將連續罰
【記者江孟謙／新北報導】新北市府農業局昨天（30日）前往泰山區一處養豬場稽查，發現場內放置含廚餘的桶槽，且廚餘蒸煮槽中仍有廚餘，已違反《動物傳染病防治條例》及《飼料管理法》，可分別裁處5至100萬及3至300萬元罰鍰，現場即刻由稽查人員押車將廚餘送至焚化爐銷毀，並封鎖廚餘槽禁止再啟用。壹蘋新聞網 ・ 14 小時前
營養師曝「6大抗癌飲食」！吃錯增罹癌率 飽和脂肪別碰
癌症連36年居台灣10大死因之首，平均每4分58秒就有1人罹癌，且罹患年齡逐漸下修至20、30歲年輕族群！專家強調，良好飲食習慣是預防疾病與抗癌的重要關鍵，建議民眾均衡飲食、多攝取蔬果、減少加工食品，以維持身體健康機能。營養師江欣樺提出抗癌飲食策略，包括維持健康體重、多攝取植物性食物和高纖飲食，並減少加工肉品、高溫烹調食物的攝入。專家們一致認為：「病從口入，健康也從口入」，良好的飲食習慣是抗癌之路的第一步！TVBS新聞網 ・ 21 小時前
2025嘉義市購物節締造10億佳績 連續六年刷新紀錄
(記者廖建智嘉義報導)2025嘉義市購物節自7月1日熱烈開跑，於10月12日截止，在大家的熱情參與和支持下，繳出亮眼成績。本屆活動發票登錄總金額高達10.9億元，如果加入嘉義市民專屬滿千送百發票登...自立晚報 ・ 13 小時前