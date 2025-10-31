台中女懷胎2月無呼吸心跳 搶救無效1屍2命

【記者鮮明／台中報導】台中市1名懷孕2個月的30多歲女子今天（30日）在家氣喘發作，救護人員到場發現患者躺在床上已無呼吸心跳，緊急送醫，經醫院搶救2個多小時仍宣告不治，胎兒也不保。

台中市消防局上午10時38分接獲報案，西屯區文心路三段某集合住宅有急病救護案件，報案人表示現場病患氣喘無法開門，疑似OHCA，他出來求救後被反鎖屋外。

消防局派遣黎明分隊3車7人前往搶救，到場時已由房東開門，現場為1名女性，年約30多歲，病患躺臥床上OHCA、懷孕約2個月，給予急救處置後送中國附醫。經院方搶救2個多小時仍宣告不治，胎兒也不保，詳細死因有待進一步調查。

據了解，死者為37歲的張姓女子，事發時在浴室內洗漱，過程中疑似身體不適、呼吸困難，後由友人吳姓男子發現，隨即撥打119報案，但於送醫過程中已OHCA，並在到院後宣告死亡。

警方於現場初步勘查未發現打鬥及外力介入跡象，目前已通知發現人及家屬製作筆錄，報請台中地檢署檢察官相驗釐清死因。

