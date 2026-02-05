台中女搭計程車醉倒「遭惡狼司機侵犯」！他囂張錄影丟包路邊…下場曝

社會中心／綜合報導

台中2024年12月發生一起計程車司機涉性侵乘客案件！陳姓多元計程車駕駛載送一名酒後不清醒的女性返家時，竟趁對方幾乎無法自主行動之際，在車內後座侵犯並用手機錄下過程，事後更將女子留在路旁離開。案件進入司法程序後，儘管雙方已完成和解與賠償，法院仍認定情節重大，依乘機性交罪判處3年10月徒刑，全案可上訴。









深夜犯案並錄影 清晨將人遺留路邊

判決指出，事件發生於12月7日凌晨，陳男在市區接載一名女子，依導航前往西屯住處。抵達後，他發現對方明顯醉態嚴重，便將人從原座位移至後座，進行侵犯，並囂張以手機全程拍攝留存。犯行結束後，他於清晨將女子放置路旁後離去。

受害者報案求助 影像顯示幾無反應

受害者事後就醫並報案指出，當時醉酒導致身體失去控制能力，雖感受到遭觸碰與移動，也察覺對方拍攝與侵犯，但完全無力抵抗。法院檢視相關影像時發現，她對駕駛言語未作反應，僅有零星肢體動作，姿勢幾乎未改變，顯示處於高度失去意識狀態。

DNA與影像成關鍵證據 案情完整還原

調查過程中，檢警掌握多項佐證資料，包括鑑識比對確認生物跡證與陳男相符，另自其電子設備內查獲案發影像與行車紀錄畫面，搭配醫療檢查報告、監視器影像及搭車紀錄，形成完整證據鏈。

法院認侵害重大 判刑3年10月仍可上訴

法院審理時指出，計程車駕駛負有維護乘客安全的義務，卻利用職務便利對無法抗拒者施暴並私自錄影，侵害程度重大。雖考量其認罪態度及事後補償因素，仍認為須予以實質刑責，故量處3年10月徒刑，案件仍可上訴。

《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

