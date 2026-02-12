台中女教授倒臥大學地下停車場 無呼吸心跳搶救不治
台中市今（12）日發生一起意外，某大學一名謝姓女教授（67）下午被發現倒臥校內地下停車場，消防局獲報立刻派遣人車趕赴現場，救護人員抵達檢傷時已無呼吸心跳，緊急送往中國醫藥大學附設醫院搶救仍宣告不治，警方已封鎖喔現場進行採證，並通報地檢署進行相驗，確切死因仍待調查釐清。
快訊／驚悚瞬間曝！台中女「黃燈煞不住」慘摔遭輾破頭 無心跳急送醫
台中市東區驚傳恐怖車禍！今（12）日下午1時許，56歲王女騎機車行經精武路與進化路口時，疑似煞車不及追撞上前方機車，撞擊力道猛烈，王女連人帶車重摔倒地，未料又遭後方機車輾過頭部，導致頭部鮮血直流失去呼吸心跳，警消人員獲報趕抵立即將其送醫，經院方急救王女已恢復生命跡象，但仍命危搶救中，至於事故發生原因有待進一步釐清。
顧癱兒50年！婦悶殺腦麻兒獲特赦 他6年前心碎殺女遭判刑、原因曝光
台北一名80多歲的劉姓老婦，照顧腦麻臥病在床的癱兒50年，3年前她因健康不佳，擔心自己走後兒子無人照顧，心碎跟兒子說「媽媽送你去媽祖那邊好不好？」在其口中塞了1萬元紅包後，親手送愛子上路。劉婦犯案後主動自首，案件引發社會矚目，尤其是長照悲歌引人省思，法院一審依殺人罪判處2年6月，但法官也為此案動容，且認為劉婦並非有主觀殺人惡意，建請總統特赦其罪。
醫心祈福馬年安康 中醫大附醫邀書法家揮毫春聯送祝福
中國醫藥大學附設醫院今天（11日）攜手書法名家吳運進，舉辦「迎春揮毫贈春聯—醫心祈福・馬年安康」活動，邀請員工、志工、病人、家屬與社區民眾齊聚，在賀歲表演與墨香祝福中，迎接新年。其中，中醫大附醫員工組
台中老虎城GOLD CLASS頂級影廳VIP級享受
[NOWnews今日新聞]看好大台中地區消費者對高端觀影體驗需求升溫，去年完成整體改裝的MUVIECINEMAS台中老虎城，耗資數千萬打造2座GOLDCLASS頂級影廳，擁有業界頂規HarknessH...
南投5鄉鎮設7天空步道！ 人潮銳減拚轉型
南投縣四面環山，過去縣政府曾為了行銷觀光，接連在縣內的5個鄉鎮設置7座天梯和天空步道。雖然曾經紅極一時，但是不少天空步道因為缺乏長期吸引力，來觀光的人潮愈來愈少，尤其是中寮鄉的龍鳳瀑布天空步道已經不開...
台中女騎士追撞前車倒地 下秒竟遭輾！血流滿地搶救
中醫大附醫攜手名家吳運進 揮毫送祝福
中國醫藥大學附設醫院（下簡稱中醫大附醫）迎接新春佳節，昨（十一）日特別攜手書法名家吳運進老師，共同舉辦「迎春揮毫贈春聯－醫心祈福‧馬年安康」活動，邀請員工、志工夥伴、病人、家屬與社區民眾齊聚一堂，在悠揚樂聲、賀歲表演與墨香祝福中，共迎嶄新一年，讓醫療場域洋溢濃濃年節喜氣與人文溫度。中醫大附醫周德陽院長特別邀請書法名家吳運進老師蒞臨，偕同中醫大暨醫療體系董事長夫人林嘉琪女士、周德陽院長夫人許莉莉女士與醫院主管群共同開筆，揮毫寫下「醫心祈福馬年安康」，為全體員工、病人及家屬誠心祈願新的一年平安順遂、福康相伴。周德陽院長表示，歲末年終是回顧與感謝的重要時刻，醫院在守護病人健康的同時，也希望透過迎新春活動，向長年付出的同仁表達感謝，並為病人與家屬送上祝福。董事長夫人林嘉琪也感性表 ...
CAR-T研究再進展 外泌體平台為實體癌治療開啟新方向
【健康醫療網／記者陳靖安報導】癌症長期為國人十大死因之首，全球癌症患者中實體腫瘤更超過九成，被視為CAR-T細胞治療最難突破的領域。中國醫藥大學附設醫院（以下簡稱中醫大附醫）10日宣布，攜手長聖生技研發「EXO 001靶向外泌體平台」，可在體內進行T細胞相關免疫編程的研究設計，在多項實體腫瘤動物實驗中呈現初步研究結果，提供實體癌免疫治療新的研究方向。 體內完成免疫訓練 嘗試改善傳統CAR-T限制 中醫大附醫院長周德陽指出，現行CAR-T細胞治療無論自體或異體，皆需仰賴繁瑣且耗時的體外細胞製程，對病程進展快速的實體癌患者而言，往往緩不應急，且仍面臨免疫排斥、製造失敗與成本高昂等現實限制。該平台的核心設計，則是讓外泌體成為「體內免疫訓練的載體」，為現在臨床試驗中CAR 001之進階版。 治療時，外泌體自體外給藥進入體內循環後，會經由脾臟等重要免疫器官，將奈米抗體 CAR.BiTE 基因精準遞送至 T 細胞，在病人體內完成免疫編程，訓練T 細胞轉化為多靶向CAR-T細胞，再由這些體內生成的CAR-T細胞主動進入實體腫瘤內部，作用於腫瘤細胞並影響腫瘤微環境。這樣的設計讓免疫細胞「在體內完成訓練
混凝土預拌車與機車相撞 雙胞胎兄弟1死1重傷
台中烏日區今天下午發生死亡車禍，一家3兄弟分乘兩部機車行駛在高架橋上，雙載的雙胞胎兄弟，和一輛混凝土預拌車相撞，兩人被捲入車輪下，當時在附近進行工程的吊車和堆高機，聽到車禍有人受困，立刻過來幫忙操作機...
苗栗「這一地」擬普發5000元！財源來自「不義之財」
生活中心／李明融報導去年11月全民普發一萬元現金，全台領錢話題持續延燒，開始有縣市陸續宣布「加碼發現金」，全鄉人口依統計共5645人的苗栗縣三灣鄉，近期臨時會提案並通過普發鄉民每人5000元，鄉公所將研擬相關自治條例後發放，三灣鄉代會主席邱騰森表示，財源為前鄉長温志強任內涉貪收賄，涉案廠商繳回公庫費用與公所要求涉案廠商返還款項共3000多萬。
賈永婕突訪「林宅血案現場」嘆：很難想像！「案發地下室畫面曝」仍留痕跡
娛樂中心／綜合報導46年前震驚社會的林宅血案，因電影《世紀血案》引發討論再度受到關注。台北101董事長賈永婕近日在社群透露，自己閱讀監察委員田秋堇專訪後深受觸動，坦言一邊流淚一邊看完，感到悲憤與難過，也因此開始重新認識這段歷史。賈永婕11日親自前往義光教會走訪，行程被網友曝光後，她也於社群分享現場照片並寫下心得，表示獨自走遍教會一樓與地下空間，現場氣氛平靜，卻難以想像曾發生殘酷事件。
高金素梅下一個抓誰？他接到警告嘆已有準備 轟快篩案「只准綠友友發國難財」
農曆春節前，除2026年九合一大選選情外，無黨籍立委高金素梅被控涉及人頭詐領助理費、非法輸入COVID-19試劑、詐領協會補助款案，更成為政壇關注焦點；台北地檢署10日大動作搜索，並約談高金素梅到案說明，最終因其身體不適請回，諭知限制出境出海。對此，最初率先揭露高金素梅住處被搜索的國民黨立委羅智強，今（12）日再於臉書發文聲援，感嘆民主寒冬，早就來了；他也提......
立院大亂鬥 北檢一口氣起訴陳玉珍等10名藍綠立委
立法院自前年起陸續審議《立法院職權行使法》修正案，以及「反廢死、反戒嚴」兩項公投案，審議過程中朝野立委多次爆發激烈衝突，前後共發生8次肢體與言語對峙事件。期間不僅出現口角
林國成飆罵賴清德「我咧！XXX！」 北檢起訴求從重量刑
民眾黨前立委林國成去年在民進黨中央黨部外的反罷免活動中，公開對總統賴清德飆罵『我咧！X你娘啦！』等語，賴清德依法提出告訴。台北地檢署今偵結，依公然侮辱起訴，認為林國成犯後飾詞否認，難認有所悔悟，建請法院從重量刑。
獨家／電影票房破5億！殺人入獄14年出獄救鴨涉官司
【更新】高金素梅涉貪案情升高！Matzka岳父狂辯「助理費沒私用」 遭羈押禁見
無黨籍立委高金素梅涉及詐領助理費等3大弊案，檢調昨日發動搜索約談，訊後對高金素梅的資深助理兼心腹張俊傑聲押禁見。台北地院認定，張俊傑涉犯貪污、詐欺、偽造文書、不實會計憑證及洗錢等罪，犯罪嫌疑重大，加上共犯間如何分工尚待檢方釐清，張俊傑有勾串共犯的可能。法官考量，本案犯罪情形嚴重，對社會治安危害很大，認為有羈押禁見的必要，於今（2/11）日深夜裁准。
朝野大亂鬥偵結！10大咖立委全遭起訴
北檢偵辦立法院多起肢體衝突案件，歷經近一年調查，今(12)日偵結起訴十名立委，創下檢方偵辦國會衝突案起訴最多立委紀錄。起訴人選包括民進黨立院黨團總召柯建銘、國民黨立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、王鴻薇、陳玉珍，以及民進黨立委林淑芬、林楚茵。另有國民黨立委洪孟楷、張嘉郡、呂玉玲、徐巧芯四人獲不起訴處分。
無良母讓幼子長期吸「二手安」 兒子畫圖讓母認罪判刑
南投縣林姓女子長期施用安非他命、海洛因，生子後持續在兒子面前吸食和注射，幼子長時間吸入安非他命二手煙霧，發燒送醫被驗出毒品反應陽性，林女否認在兒子面前吸安，惟男童畫出吸食器和針筒，南投地院法官認為，男童因身歷其境印象很深，才會描繪，將林女依妨害幼童發育罪名判處8月徒刑。
打造強力錢母！命理師曝「五色錢鈔生財法」 財庫滿盈生生不息
想要提升財運，除了腳踏實地，不妨藉由傳統民俗的「五行相生」為財富開路。透過收集五種色彩的錢鈔，將金、木、水、火、土的能量匯聚成強力錢母，助您新的一年財庫盈滿、貴人相助！
永不認錯的政黨？吳崢罕見動怒了 嗆藍營：被定罪也不會有人道歉
即時中心／高睿鴻報導無黨籍立委高金素梅及其團隊，近日突遭檢調搜索，並被指控涉入詐領助理費、原民會補助款、違法進用中國快篩等案；不過，雖然高金向來與國民黨友好、更在國會密切合作，如今又爆出涉貪、與中國過從甚密等情事，但民進黨立委王世堅竟仍多次表態，高金素梅依舊是「台灣派」，相信她仍站在台灣立場。此言也立即引發部分黨內同志不滿，綠營發言人吳崢今（12）也回應，高金是否為台灣派並不重要，重點是有沒有犯罪行為。