台中女教授倒臥大學地下停車場 無呼吸心跳搶救不治

【健康醫療網／記者陳靖安報導】癌症長期為國人十大死因之首，全球癌症患者中實體腫瘤更超過九成，被視為CAR-T細胞治療最難突破的領域。中國醫藥大學附設醫院（以下簡稱中醫大附醫）10日宣布，攜手長聖生技研發「EXO 001靶向外泌體平台」，可在體內進行T細胞相關免疫編程的研究設計，在多項實體腫瘤動物實驗中呈現初步研究結果，提供實體癌免疫治療新的研究方向。 體內完成免疫訓練 嘗試改善傳統CAR-T限制 中醫大附醫院長周德陽指出，現行CAR-T細胞治療無論自體或異體，皆需仰賴繁瑣且耗時的體外細胞製程，對病程進展快速的實體癌患者而言，往往緩不應急，且仍面臨免疫排斥、製造失敗與成本高昂等現實限制。該平台的核心設計，則是讓外泌體成為「體內免疫訓練的載體」，為現在臨床試驗中CAR 001之進階版。 治療時，外泌體自體外給藥進入體內循環後，會經由脾臟等重要免疫器官，將奈米抗體 CAR.BiTE 基因精準遞送至 T 細胞，在病人體內完成免疫編程，訓練T 細胞轉化為多靶向CAR-T細胞，再由這些體內生成的CAR-T細胞主動進入實體腫瘤內部，作用於腫瘤細胞並影響腫瘤微環境。這樣的設計讓免疫細胞「在體內完成訓練

健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 發表留言