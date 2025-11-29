台中女服安眠藥昏睡 母親開門驚見弟弟全裸趴在女兒身上 他辯一起吃藥法官不信

台中女服安眠藥昏睡，舅舅乘機性侵未遂被判刑。示意圖

台中一名女子與母親、舅舅同住，去年5月間她服用安眠藥昏睡，隔天日上三竿還沒起床，其母打開房間門察看，卻發現自己的弟弟全身赤裸趴在女兒身上，嚇得她立即報警。法院審理時舅舅辯稱自己跟外甥女一起服藥睡倒，否認企圖性侵，但法官根據醫院檢驗女子外陰部沾有舅舅染色體等事證，依乘機性交未遂罪判舅舅2年有期徒刑。可上訴。

檢方起訴指出，去年5月某日凌晨，被害女子在住處房間因服用過量安眠藥昏睡，其舅舅見狀竟獸性大發，脫去全身衣物及外甥女褲子性侵得逞。隔天上午女子母親見女兒遲遲不起床，撥打手機也無人接聽，索性直接到女兒房間查看，一開門竟見到弟弟全身赤祼趴在女兒身上，女兒則祼露下體，憤而報警。

法院審理時女子舅舅否認乘機性交，辯稱當時外甥女與男友分手，心情不好，他陪她一起吃了很多精神科藥物，因此昏睡不醒；還說他是被姊姊跟外甥女誣陷等。

法院審理時查出，被告曾傳送「不理我就不理，不要聯絡就不要聯絡，我還是會把你記住一輩子的」、「好好珍惜當下不容易的緣分！可能是我上輩子欠妳的吧！這輩子才會一直在意妳的」、「上輩子我不知道是欠妳什麼債吧」、「這輩子是來還妳的」等，可見他對外甥女應有逾越家庭成員關係的愛慕情愫。

此外，法院根據被害人母親拍攝現場照片及醫院驗傷報告，發現被害人體內雖無異物侵入跡象，但外陰部檢出舅舅染色體，因此改依乘機性交未遂罪判女子舅舅2年有期徒刑。可上訴。



