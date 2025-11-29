台中女深夜酒駕「烏龜翻」連2車翻覆倒路中 爬出車外狂吐畫面曝

26歲女酒駕「烏龜翻」卡車內狂吐，自撞2車下場曝光。（圖 ／翻攝畫面）

台中市西屯區29日凌晨上演驚險一幕，1名26歲苟姓女子於深夜酒駕上路，行經西屯路三段與安和路口時，疑因反應遲鈍、方向控管不穩，竟失控直接撞上路邊一輛停放的小客車與機車，撞擊力道之大導致自家車輛整個翻覆成「烏龜狀」，四輪朝天，車殼扭曲、碎裂零件散落一地，畫面相當驚險。

事故發生在凌晨4點40分左右。當時路段車流稀少，碰撞聲響卻驚動附近住戶。目擊者表示，撞擊後車內一度沒有動靜，眾人原以為駕駛受困，沒想到數秒後，苟姓女子竟自行踉蹌從車窗爬出，整個人滿身擦挫傷、意識模糊，還在路旁不斷乾嘔、嘔吐，疑似酒精影響仍未退去，看起來狼狽不堪。

廣告 廣告

警方獲報後迅速到場處理，第一時間協助女子就醫並進行酒測。結果顯示其酒測值明顯超標，已達公共危險標準。所幸事故並未波及其他用路人，但她自撞的力道已造成兩輛停放車輛受損，車主聞訊也直呼：「半夜被撞太倒楣！」

警方表示，苟姓女駕駛因自撞翻車造成四肢多處擦挫傷，傷勢並無生命危險，但其酒駕事實明確，已依法依道路交通管理處罰條例開單告發，後續也將以公共危險罪移送偵辦。此外，也將由鑑定單位進一步釐清事故原因以及當時的行車狀況。

台中警方也再次呼籲，酒後駕車不僅害己，更可能危及其他無辜用路人生命安全，隨時造成無法挽回的悲劇。若飲酒後需返家，應呼叫代駕、叫車或由親友協助，切勿心存僥倖。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

韓版悲慘世界！司機從公司冰箱拿22元零食 竟被「判罰1千元」結局逆轉

薑母鴨店為何都不賣白飯？網友喊「真的沒吃過」 老闆一句話讓網友全懂了

石破茂稱「台灣是中國一部分」陸使館轉發 遭日本國民批：國家恥辱