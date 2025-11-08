台中女狂捏好市多奇異果 勸不聽也沒買挨轟

好市多北屯店，一名女子當場把奇異果紙盒打開，用手猛捏，事後都不購買。（圖／翻攝自爆料公社）





台中好市多北屯店，出現一名女子，當場把奇異果紙盒打開，用手猛捏，顧客制止當作沒聽見，就連員工上前勸導也沒用，女子繼續捏，捏完後沒有購買就離開，好市多回應，事後有進行商品檢查，確認沒有異常，但是女子誇張行徑被人PO在網路，遭痛批罵翻。

一名女子，站在好市多的水果區，面前是一整排奇異果盒，她低頭，手伸進去盒子裡，不斷挑選，這個行為被拍下來，因為其他顧客發文指控，這名小姐不斷捏著裡頭的奇異果，明明已經制止過了，但是勸導沒有用，還繼續捏甚至最後沒有，買任何一箱水果就離開了，誇張行徑引起討論。

廣告 廣告

民眾：「我當下看到基本上會馬上跟店員說，然後請她可能說接受館內處置，會避開這一區不會購買。」

被摸過的東西，民眾都不太想買了，既有衛生問題，外觀跟保存恐怕都受到影響，儘管一般民眾買水果，會注意外觀，但也認為不需要像這名女子一樣，用「捏」的方式來判斷。

民眾：「已經被摸過可能會損害到原本的質量，就是水果如果壓壞，一個是不衛生，一個是不好保存。」

事發就在17號，台中好市多北屯店，奇異果是每年，會員必搶的神級水果，現場直擊有些盒子，已經被打開，似乎總有人挑過一箱，再換一箱，至於其他水果，大部分都有用包裝密封，不會被破壞。

記者vs．民眾：「之後也沒購買就走了，把她列為黑名單，頂多就拿起來看看，有沒有爛掉或什麼被壓扁的地方，再放回去不會這樣捏。」

好市多回應，賣場已經全面檢查，確認商品都沒有異常，也表示員工巡檢時，如果遇到這類情形，會立即提醒客人，確保商品品質，曾經也有客人在熟食自助區，豪邁拿飲料杯，狂裝洋蔥末，民眾勸導無效，只能PO網提醒，呼籲大家要有多點公德心。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

獨家／搶1折抽獎券！ 為了iPhone17 上千人排到天橋

快訊／台中男遭刀刺「臟器外露」 凶嫌依殺人未遂送辦

新／台中驚傳恐怖砍人案 鄰居透露：疑酒後失控造成

