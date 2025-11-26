台中女產後11樓推墜男嬰致死 殺人罪起訴國民參審

（中央社記者蘇木春台中26日電）夏姓女子去年11月間，在台中住處產下1名男嬰，但夏女明知男嬰有呼吸等生命徵象，卻將男嬰放在11樓房間窗框，再將男嬰向外推墜落1樓致死，檢方偵辦後將她依殺人罪嫌起訴。

台中地方檢察署起訴書指出，夏女於民國110年間與莊男交往，並於112年9月先生下1名女嬰，夏女與莊男於113年3月間分手，但分手前夏女即受有身孕。

夏女於113年11月28日凌晨3時，在台中11樓住處順利產下1名男嬰，但夏女明知男嬰有呼吸等生命徵象，卻先將男嬰以毛毯包裹放置在房間窗框，再將男嬰向外推墜落，致男嬰自11樓掉落在1樓的社區花圃，因全身多處骨折出血、臟器損傷而死亡。

台中市警察局太平分局獲報後將夏女送辦，經檢方偵辦後，依據證人證詞、相驗報告等證據，昨天依刑法殺人等罪嫌起訴，全案將交由國民法官法庭審理。（編輯：陳仁華）1141126