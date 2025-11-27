台中女監推廣超慢跑 典獄長說明 (圖)

[Newtalk新聞] 香港新界大埔宏福苑周三（26 日）下午發生嚴重火災，已造成至少 44 人死亡，數十人傷勢危急，目前仍有近 280 人失蹤。案發當時，火勢迅速蔓延，最先自宏昌閣外牆的竹製鷹架起火，火勢迅速蔓延至至少五棟建築，造成重大損失。 據了解，該住宅區由八棟 31 層高的樓宇組成，共約 2,000 個單位，居住人口約 4,800 人。目前火災原因尚待調查，然而《衛報》分析指出，從建築外部看到大量的竹製鷹架及綠色建築網，這可能加速火勢擴散。 香港是全球少數仍廣泛使用竹材進行建築的城市之一。當地建築常見以竹竿和紮帶搭建的鷹架，既輕便又成本低廉，也被視為一種傳統工藝和文化象徵。早在兩千年前的漢代捲軸畫中，就有竹塔建築的描繪。 然而，由於竹材易燃，安全隱患逐漸引起關注。官方數據顯示，自 2018 年以來，涉及竹製鷹架的工業事故，已造成 23 人死亡。今年三月，香港政府宣布將逐步淘汰竹材，改用耐火鋼材，並規定公共建築工程中 50% 的框架結構必須採用金屬材料，以提升建築安全並適應潮濕氣候。 對此，香港九龍竹鷹架工人聯合會曾表示反對棄用竹材。他們指出，竹竿形狀各異，搭建鷹架需師傅精湛技藝

新頭殼 ・ 7 小時前