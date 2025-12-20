台中女站高樓雨遮住戶報警 警消勸說女子突墜樓急送醫

台中市南屯區忠勇路上的一處社區大樓，今（20）日下午發生一起女子墜樓意外。據悉，意外發生前，有民眾看見該女子在高樓窗外雨遮上來回走動，看起來非常危險，因此急忙打電話通報警方，未料警方到場勸說時，女子突然從高處墜落，送醫急救。

台中南屯今日發生墜樓事件，所幸送醫搶救後，恢復生命跡象。（圖／資料照片）

根據《ETtoday新聞雲》報導，下午4時許，台中市消防局接獲通報，在台中市南屯區的社區大樓，有女子在高樓的窗外雨遮上走路，險象環生，警消人員獲報後，立即趕抵現場並鋪設氣墊，警方也封鎖雙向車道，管制交通。

這名30歲的柯姓女子疑似和母親發生爭執後，情緒激動爬出住處的13樓陽台，還在窗外不斷走動並大吼大叫，附近住戶見狀報警處理，但是就在消防人員勸說安撫半小時左右，柯女疑似體力不支，突然從高處墜落。

由於柯女墜落時先撞擊招牌與電線，隨後彈落至氣墊邊緣，撞擊力道猛烈，柯女墜落地面後，已無呼吸心跳，救護人員立即送往中港澄清醫院搶救，所幸柯女經搶救後恢復生命跡象，目前在加護病房觀察中。



《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

